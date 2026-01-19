  1. Inicio
Así fue el emotivo homenaje a policías asesinados en motines en Guatemala

Los policías asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26)

Guatemala realizó este lunes las honras fúnebres por los agentes de la Policía Nacional Civil que fallecieron en cumplimiento del deber tras los recientes ataques armados en las cárceles. El fin de semana hubo motines perpetrados por presuntos pandilleros.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
El homenaje póstumo se lleva a cabo en la sede del Ministerio de Gobernación, donde autoridades, mandos policiales y familiares se congregaron desde primeras horas.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo de León encabeza la ceremonia en memoria de los policías caídos durante la arremetida atribuida a estructuras criminales.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
"No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala", dijo Arévalo la noche del domingo en un mensaje a la Nación, en la que afirmó que los criminales "están desesperados" porque la estrategia del Gobierno en su contra "está teniendo éxito".

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
Mandos de la Policía Nacional Civil participaron en el acto solemne en señal de respeto a sus compañeros fallecidos.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, destacó la entrega y el sacrificio de los agentes al servicio de la patria.

Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
Durante la ceremonia se expuso la hoja de vida, trayectoria y experiencia institucional de cada uno de los policías homenajeados.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
"El país no puede ceder y aquí frente a ustedes lo digo con orgullo y con un nudo en la garganta: nuestros agentes cumplieron (...) Hoy queremos recordar sus nombres, porque pronunciarlos es reconocer que existieron, que entregaron y que importan (...) no se van al olvido. Se van cono honor", dijo Marco Villeda, ministro de Gobernación (Interior).

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
Los nombres y fotografías de los policías caídos acompañaron el homenaje como símbolo de memoria, honor y reconocimiento institucional.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
El pabellón nacional fue entregado a los familiares como muestra de respeto y agradecimiento por el sacrificio de los agentes.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
Autoridades reiteraron que el ataque contra la Policía Nacional Civil no quedará impune y que las investigaciones continúan.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
En Guatemala, la noche del domingo se decretó un estado de sitio que se prolongará 30 días, una medida que permitirá al Gobierno capturar sin orden judicial a los sospechosos de terrorismo o sedición.

 Foto Cortesía Ministerio de Gobernación Guatemala
