Hijo de Floridalma Roque: “La vida de mi madre no tiene precio”

¿Cree que el doctor Malouf tendría el descaro de acercársele?

Respuesta: La única vez que lo busqué fue cuando recién desapareció mi madre, para pedirle información. Desde entonces no me he acercado a él porque no tengo nada que negociar con él. Nosotros, en ningún momento, nos hemos acercado a pedirle dinero o a negociar algo. La vida de mi madre no tiene precio.