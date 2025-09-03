Gonzalo esperó que el pequeño Julián tocara el timbre para matarlo; piden la pena capital

Sobre la posibilidad de imputar a León por asesinato capital, Teare recordó que la legislación estatal cambió hace algunos años. “La ley cambió, creo, hace cuatro años. La legislatura otorgó la posibilidad de imputar asesinato capital por la muerte de un menor de 15 años. La única limitación es que no se nos permite solicitar la pena de muerte en asesinatos capitales cometidos contra víctimas de entre 11 y 15 años. Esa es la razón, y dado que es un cargo relativamente nuevo, por eso inicialmente presentamos el cargo como asesinato”, puntualizó el fiscal.