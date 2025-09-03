Gonzalo esperó que el pequeño Julián tocara el timbre para matarlo; piden la pena capital

El sábado 30 de agosto, a eso de las 11:00 p.m, Julián Guzmán fue asesinado por un enfurecido vecino que no tomó bien que el pequeño y un primo llegaron a tocar el timbre de su casa.
Voceros de la policía contaron que el niño se encontraba jugando el reto "Ding Dong Ditch", que consiste en tocar el timbre de una puerta y luego salir en veloz carrera. La madre de Julián es originaria de México.
El sospechoso fue identificado como Gonzalo León Jr, un hombre de 42 años que, presuntamente, disparó al niño por la espalda.
El sargento de la policía de Houston, Michael Cass, explicó a la prensa que el primo del niño "dice que el sospechoso salió por la puerta, corrió hacia la calle y siguió disparando por toda la vía".
El primito de Julián relató que Guzmán “lloraba de dolor por el disparo recibido” y que, mientras intentaba auxiliarlo y alejarlo del lugar, León regresó caminando lentamente hacia su vivienda.
Durante una requisa policial en la vivienda de León se encontraron unas 20 armas de fuego, entre ellas rifles tipo AR, escopetas y pistolas de calibre medio.
El sargento Cass declaró a periodistas que el caso “no luce como un caso de defensa propia. No fue cerca de la casa”.
Al finalizar la audiencia, el fiscal del distrito, Sean Teare, se refirió a la gravedad del caso y a la decisión del juez de imponer una fianza de un millón de dólares: " La fianza corresponde a la gravedad de haber asesinado a un niño de 11 años", explicó, subrayando además "la importancia de la responsabilidad en el uso de armas".
Sobre la posibilidad de imputar a León por asesinato capital, Teare recordó que la legislación estatal cambió hace algunos años. “La ley cambió, creo, hace cuatro años. La legislatura otorgó la posibilidad de imputar asesinato capital por la muerte de un menor de 15 años. La única limitación es que no se nos permite solicitar la pena de muerte en asesinatos capitales cometidos contra víctimas de entre 11 y 15 años. Esa es la razón, y dado que es un cargo relativamente nuevo, por eso inicialmente presentamos el cargo como asesinato”, puntualizó el fiscal.
De acuerdo con la investigación, tras el asesinato Gonzalo León abandonó su casa y se trasladó a un hotel, lo que para la Fiscalía podría ser interpretado como un intento de fuga. No obstante, la defensa argumentó que la decisión obedeció a que el acusado es padre de un niño de 2 años y buscaba proteger a su familia de la intensa exposición mediática, descartando que hubiera planes de salir del país.