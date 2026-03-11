Exclusiva: "Hijo de Alishon confirmó que Noé le tocó sus partes a la niña"

El crimen de Noé Rincón en manos de una joven hondureña de 18 años sigue siendo el tema de conversación en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, y ahora salen detalles que no se sabían ni de ella, ni de él. ¿Qué pasó antes, durante y después del crimen del hombre de 58 años? Esto es lo último.
Alishon nunca ha negado que ella mató a Noé Rincón; así se lo confirmó a la Policía y también a su familia.
Una amiga de Alishon conversó en exclusiva con Diario La Prensa y contó que ella la llamó llorando jurando que todo lo había hecho por su hermanita.
«Ella me dijo: “Esto lo hice por mi hermana, te lo juro que lo hice por mi hermana. No voy a dejar que nadie me la toque”», contó su mejor amiga en exclusiva para Diario La Prensa.
La amiga le contestó que no tenía la seguridad de cuál sería su reacción en una situación como la de Alishon. ‘Yo no sé si lo hubiera matado, pero aquí hay mucho apoyo hacia ella’, señaló.
En Memphis están buscando la manera de apoyar a la mamá de Alishon, ya que la joven de 18 años trabajaba duro para apoyarla.
"En mi trabajo la gente le mandará ayuda a ella, yo la ayudaré, crearé una cuenta en GoFundMe porque la gente la quiere apoyar", agregó.
Alishon tiene dos hijos; el mayor, de cinco años, fue quien confirmó que Noé Rincón tocó a la menor.
El niño, que tiene la misma edad de la pequeña, denunció el abuso sexual.
Además, la menor confirmó la versión al contarle a Alishon que el hombre (Noé Rincón) la había tocado arriba y abajo, en sus partes.
«Noé me tocó acá y acá», le dijo la niña a su hermana mayor, señalando las partes del cuerpo afectadas.
El hijo mayor de Alishon no habla español, pero en inglés le dijo a la mejor amiga de su madre que era cierto que ese hombre (Noé Rincón) había tocado de forma indebida a la niña.
"Sí, Noé la tocó", le dijo en inglés a la mejor amiga de Alishon.
El crimen de Noé Rincón, de 58 años, ocurrió el 26 de febrero en la calle Willowview, al sur de Memphis.
Alishon Torres fue arrestado el jueves 5 de marzo y dijo a los investigadores que tres o cuatro semanas antes, una niña de 5 años dijo que Rincón la tocó de manera inapropiada.
Torres se encontró con Rincon en Willowview, le pidió prestado su teléfono y luego lo confrontó antes de dispararle 10 veces dentro de una camioneta y luego lo remató.
Ella dijo a los investigadores que llevó la camioneta a una casa abandonada para pintarla y luego la dejó en un complejo de apartamentos con su novio, quien, según ella, no estaba involucrado y no sabía nada del asesinato.
Los registros indican que los agentes recuperaron una pistola del bolso de Torres tras caer al suelo. Los investigadores afirmaron que ella admitió que era una de las dos armas utilizadas en el tiroteo y que había vendido o regalado la otra.