“Por negligencia”: mujer denuncia a ICE tras la muerte de su esposo inmigrante detenido

La muerte de Emiliano Andrade Covarrubias, un mexicano de 56 años que permanecía detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos, reavivó los cuestionamientos sobre la atención médica en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Andrade Covarrubias fue encontrado sin vida la mañana del sábado 17 de octubre en su celda del Centro de Procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas. Su fallecimiento sería el segundo registrado en ese recinto durante 2026 y el séptimo de un inmigrante bajo custodia de ICE en Texas en lo que va del año, según los datos citados en el reporte original.
Sus familiares sostienen que el hombre padecía varias enfermedades y que su estado de salud se deterioró durante los meses que permaneció bajo custodia migratoria. También consideran que no recibió la asistencia médica que necesitaba.
María Trejo, esposa de Emiliano y Estefani Andrade, hija del fallecido, declararon a Telemundo que la familia sospecha que hubo fallas en la atención médica de su padre. Según explicó, el hombre requería cuidados urgentes debido a sus padecimientos y sus allegados temen que la falta de tratamiento adecuado haya influido en su muerte.
Entre los problemas de salud que enfrentaba Andrade Covarrubias figuraban una afección cardíaca, diabetes e hipertensión arterial. Sus familiares aseguraron que, durante las videollamadas que mantenían con él, observaron un deterioro progresivo de su estado físico, incluida una considerable pérdida de peso.
El mexicano fue detenido en junio de 2026, cuando regresaba de México en autobús y fue interceptado por las autoridades migratorias en la frontera estadounidense. Tras su arresto, fue trasladado al centro de procesamiento de Laredo, donde permaneció aproximadamente cuatro meses, sin poder regresar a Dallas ni reunirse presencialmente con sus seres queridos.
Durante ese período, su familia siguió su situación a distancia y manifestó preocupación por las condiciones en las que se encontraba. Ahora, sus allegados buscan reunir fondos mediante una campaña de financiación colectiva para cubrir los gastos funerarios.
El caso también motivó la intervención del congresista estadounidense Henry Cuellar, quien anunció que solicitaría una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte.
Andrade Covarrubias sería el decimoctavo ciudadano mexicano que ha fallecido bajo custodia de ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, de acuerdo con las autoridades.
Su muerte se suma a otros fallecimientos que han generado cuestionamientos sobre la supervisión y las condiciones de los inmigrantes detenidos en Estados Unidos.
Una investigación publicada en abril en la revista médica JAMA advirtió que la tasa de mortalidad en los centros de detención migratoria alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas.