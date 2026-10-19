“Por negligencia”: mujer denuncia a ICE tras la muerte de su esposo inmigrante detenido

Andrade Covarrubias fue encontrado sin vida la mañana del sábado 17 de octubre en su celda del Centro de Procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas. Su fallecimiento sería el segundo registrado en ese recinto durante 2026 y el séptimo de un inmigrante bajo custodia de ICE en Texas en lo que va del año, según los datos citados en el reporte original.