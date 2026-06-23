Misterio rodea la muerte de instructora de fitness en Carolina del Sur

La muerte de la instructora Elena Moore en Carolina del Sur sigue sin causa confirmada tras hallarla en un bosque. La policía mantiene una investigación activa del caso
La desaparición y posterior hallazgo sin vida de la instructora de fitness Elena Katherine Moore, de 39 años, ha generado conmoción y una investigación activa en el condado de Lexington, Carolina del Sur.
Moore fue reportada como desaparecida el 11 de junio, luego de ser vista por última vez al salir de un gimnasio en Lexington.
Seis días después, las autoridades localizaron su cuerpo sin vida en una zona boscosa cercana al área donde fue vista por última vez.
El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del gimnasio y de una tienda de artículos para el hogar, donde previamente había sido captada por cámaras de vigilancia.
La muerte de la mujer ha generado incertidumbre, ya que hasta el momento las autoridades no han determinado la causa del fallecimiento.
La oficina del forense del condado de Lexington informó que la autopsia preliminar no logró establecer qué ocurrió con la víctima.
La forense Margaret Fisher detalló que no se encontraron signos visibles de violencia en el cuerpo de Moore.
Según el informe, no había lesiones traumáticas como hematomas, heridas de bala, puñaladas, estrangulamiento o traumatismo por fuerza contundente.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa de forma exhaustiva para esclarecer las circunstancias del caso.
Elena Moore fue vista por última vez saliendo de un gimnasio en Lexington, vestida con ropa deportiva.
Posteriormente, cámaras de seguridad la captaron caminando hacia una zona boscosa detrás de una tienda de artículos para el hogar.
Días antes de su desaparición, también había sido registrada en videos de vigilancia en aparente estado de confusión, según reportes policiales.
La difusión del caso en redes sociales permitió a las autoridades obtener pistas que llevaron finalmente al hallazgo del cuerpo.
El caso ha generado especulaciones en línea, mientras la policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación.
Familiares, amigos y autoridades locales esperan los resultados finales de la autopsia para determinar con claridad lo ocurrido.