Su madre fue deportada a Honduras; quienes asumieron la custodia destruyeron su vida

Tania Mejía y el hondureño Félix Bustillo Díaz están acusados de haber destruido la vida de una niña hondureña de 12 años en Houston, Texas.
Medios locales informan que una menor, que ingresó de forma ilegal en el 2014, vivió un infierno desde que su madre fue deportada a Honduras.
La víctima fue entregada bajo tutela de un supuesto familiar. La investigación identificó que el patrocinador inicial de la menor en Estados Unidos fue Félix Bustillo Díaz, un hondureño de 49 años. La niña supuestamente es sobrina/nieta del hombre, quien está acusado de abusar de la menor.
Este hondureño originario de Tegucigalpa, fue beneficiario de un Estatus Legal Temporal en 2024, a pesar de contar con antecedentes criminales. Sin embargo, su TPS ha sido revocado.
Junto a Félix, las autoridades también acusaron a un inmigrante salvadoreño de 45 años, identificado como José Gerber-Rivera, y quien es copartícipe de los mismos delitos sexuales contra la niña y durante varios años. Díaz Bustillo y Rivera enfrentan cargos de primer grado de abuso sexual continuo de un niño en una residencia ubicada en el 16315 Sedona Woods Lane en Houston, Texas.
Los cargos contra Bustillo alegan que el abuso ocurrió durante un periodo prolongado, aproximadamente desde el 13 de marzo de 2019 hasta el 1 de marzo de 2025, cuando la niña vivía bajo la tutela de su abuela en la residencia de Bustillo.
Las acusaciones contra Rivera abarcan un período desde el 30 de abril de 2024 hasta el 23 de marzo de 2025.
La investigación de este caso se inició después de que la niña fuera encontrada en el condado de Montgomery el 28 de septiembre de 2025 con esposas de plástico en sus muñecas, magulladuras, laceraciones y en aparente estado de desnutrición.
Bustillo, a quien la niña identificó como el hombre que la tocó inapropiadamente, está acusado de haber comenzado el abuso cuando ella tenía tan solo 6 años. Según las investigaciones, Bustillo usaba un mensaje de texto de signo de interrogación (?), como una señal para que la menor fuera a su habitación para tener intimidad.
La veracidad de las acusaciones fue respaldada cuando la niña compartió evidencia con una amiga de la familia. Los documentos confirman que la menor de edad le envió a una conocida un video y una fotografía de dos segundos de Bustillo sin ropa en un sofá.
Según los documentos, lo que parecía el final de la pesadilla de la niña hondureño, se tornó aún más oscuro cuando, al lograr escapar de sus agresores, la víctima fue auxiliada por dos mujeres residentes de Houston que prometieron ayudarla. Fotografía de Tania García.
La HSI de Houston y la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery arrestaron a Brenda García (foto) y Tania García el 3 de octubre por delitos graves de lesiones a un menor, retención ilegal y grabación visual invasiva. "Aunque la niña ahora está a salvo, nuestra misión está lejos de haber terminado. Seguiremos trabajando sin descanso con nuestros socios de las fuerzas del orden para descubrir todos los detalles de esta investigación y garantizar que se haga justicia", afirmó el sheriff del condado de Montgomery, Wesley Doolittle.