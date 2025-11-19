Su madre fue deportada a Honduras; quienes asumieron la custodia destruyeron su vida

La HSI de Houston y la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery arrestaron a Brenda García (foto) y Tania García el 3 de octubre por delitos graves de lesiones a un menor, retención ilegal y grabación visual invasiva. "Aunque la niña ahora está a salvo, nuestra misión está lejos de haber terminado. Seguiremos trabajando sin descanso con nuestros socios de las fuerzas del orden para descubrir todos los detalles de esta investigación y garantizar que se haga justicia", afirmó el sheriff del condado de Montgomery, Wesley Doolittle.