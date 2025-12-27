  1. Inicio
Construye arcas y al fallar "profecía" dice que él negoció con Dios por el mundo

Eboh Noah aseguraba que el 25 de diciembre era el fin del mundo. Ahora pide ofrendas por "interceder con Dios" para que no cayera un diluvio

El profeta Eboh Noah, líder religioso de Ghana, había anunciado a inicios de diciembre que el 25 de diciembre ocurriría un gran diluvio mundial que se prolongaría durante casi tres años y provocaría el fin de la humanidad.
Este caso se ha viralizado en las redes sociales y no solo por su peculiar historia, si no por todo lo que ha sucedido antes, durante y después de la construcción de las arcas.
Días antes del llamado "fin del mundo", Noah fue detenido por la policía, pero poco después fue puesto en libertad.
El pastor, quien aseguró que “Dios le habló”, incluso inició la construcción de ocho arcas con el objetivo de salvar a sus seguidores y donantes del supuesto desastre.
Miles de personas le creyeron y comenzaron a subirse a la embarcación. El día estipulado era el jueves 25 de diciembre.
Sin embargo, el jueves 25 de diciembre llegó y la profecía no se cumplió. Tras ello, Noah explicó en redes sociales —plataformas en las que mantiene una intensa actividad— que el diluvio no comenzó en Navidad porque, según dijo, le pidió a Dios que lo detuviera.
Para celebrar lo que calificó como una intervención divina, el pastor organizó una agenda de festejos dirigida a sus fieles, a quienes volvió a invitar a realizar donaciones
La predicción se volvió viral en internet y generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos creyentes continúan respaldándolo, otros usuarios cuestionaron duramente su discurso e incluso señalaron que las autoridades deberían investigar su accionar, al considerar que podría tratarse de un engaño a sus seguidores.
Durante recientes transmisiones en vivo, Eboh Noah aseguró ante su congregación que la humanidad sigue existiendo gracias a sus oraciones y a su supuesta intermediación directa con Dios.
De acuerdo con su versión, el fin del mundo era inminente, pero logró “negociar” o frenar el evento catastrófico.
Bajo esta nueva narrativa, el líder religioso ahora solicita donaciones de agradecimiento. El argumento, según explica, es que como los fieles continúan con vida y conservan sus bienes, deberían entregar una parte de esos recursos como reconocimiento por haber salvado al planeta.
El regreso de Noah a los escenarios ha provocado una oleada de críticas y burlas en redes sociales. Miles de usuarios destacan lo insólito de la situación: pasar de pedir dinero porque el mundo se iba a acabar, a pedir dinero porque finalmente no se terminó.
Por el momento, el pastor continúa llenando recintos en Ghana, transformando una profecía fallida en una nueva y polémica fuente de ingresos. Por lo pronto, se compró un carro de lujo para pasearse por las calles de Ghana.
