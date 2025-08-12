Los colombianos dan el último adiós a Uribe Turbay con flores blancas en el Capitolio

El Capitolio Nacional de Colombia abrió este martes sus puertas para que la gente acuda a la cámara ardiente del senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, fallecido el lunes, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.
Desde temprano, decenas de personas hicieron fila en la Plaza de Bolívar para acceder al Salón Elíptico del Capitolio donde reposa para la velación y homenajes el féretro del político de 39 años, una de las figuras del partido de derechas Centro Democrático.
En el salón, lleno de coronas fúnebres y con dos grandes pantallas que muestran el rostro de político asesinado, también están familiares del senador y precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, entre ellos su esposa, María Claudia Tarazona, quien, al ingresar, se fundió en un abrazo con el padre del líder asesinado, Miguel Uribe Londoño.
"Se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás", declaró Tarazona a los medios.
Algunos de los asistentes llevan flores blancas, otros se santiguan al pasar frente al ataúd. Muchos guardan silencio, mientras que otros murmuran oraciones o recuerdan la imagen del joven político, abogado de la Universidad de los Andes con estudios en Harvard, que en 2022 se convirtió en el senador más votado del Centro Democrático.
El féretro permanecerá en el Capitolio hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada para las exequias del político, opositor al presidente colombiano Gustavo Petro.
Será el último adiós en un templo donde ya fueron oficiadas las exequias de sus abuelos, el expresidente Julio César Turbay (1978-1982) y Nydia Quintero, fallecida el pasado 30 de junio, y de su madre, Diana Turbay, asesinada en 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín después de seis meses secuestrada.
El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán también asistió al velorio del fallecido senador y precandidato a la presidencia de Colombia.
Antes de entrar al Salón Elíptico, Julio César Turbay Quintero, tío del senador, también expresó su "dolor y tristeza" en este momento en el que, aseguró, hay que "luchar para evitar los odios, por la paz y el entendimiento".
En memoria del senador, el Gobierno decretó un día de duelo nacional e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.
Uribe Turbay, cuyo asesinato ha causado conmoción en el país, fue atacado con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el 7 de junio, durante un mitin político en la capital colombiana y falleció el lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, después de 64 días entre la vida y la muerte.
La esposa del fallecido senador, sus hijas y el padre de Miguel, Miguel Uribe (d), tocan el féretro.