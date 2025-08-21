Atentados en Colombia dejan trece muertos en un solo día

Un carro bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, y el derribo de un helicóptero de la Policía en el municipio antioqueño de Amalfi han dejado este jueves al menos trece muertos y más de veinte heridos.
Los dos ataques, ocurridos con pocas horas de diferencia, reactivan la alarma en regiones donde operan disidencias de las FARC, el ELN y bandas herederas del paramilitarismo.
Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, volvió este jueves a ser escenario de un atentado, perpetrado en esta ocasión con un camión bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez que ha causado al menos cinco muertos y catorce heridos.
"De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el reporte es de cinco personas fallecidas y 36 heridos", señaló en un comunicado la Alcaldía de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, que también confirmó el número de fallecidos, afirmó que el ataque es una "reacción terrorista" del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a una ofensiva del Ejército en la región del Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca, contra ese grupo armado.
El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.
En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.
Las autoridades descubrieron otro camión con bombas que no explotó.
También se ven varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.
Ante lo ocurrido, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (unos 100.000 dólares) por información que permita dar con los responsables del ataque.
Policías mueven cilindros hallados en la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación en Cali.
La explosión de este jueves en Cali ha coincidido con el ataque a un helicóptero de la Policía colombiana, supuestamente con un dron, en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), un hecho que ha dejado al menos ocho uniformados muertos y ocho heridos, informó el Gobierno.