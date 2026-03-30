Artemis II: 15 datos clave del histórico regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años

Un dato curioso de Artemis II es que la misión incluirá investigaciones biomédicas con la tripulación para analizar cómo el espacio profundo afecta el cuerpo humano, especialmente la sangre y la médula ósea. La NASA busca entender posibles cambios en el ADN y la producción de células, información clave para futuras misiones largas hacia la Luna y Marte. La investigación AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response) utilizará dispositivos de “órganos en un chip”, o chips de órganos, para estudiar los efectos del aumento de la radiación y la microgravedad en la salud humana. Artemis II AVATAR es un pequeño experimento que volará a bordo de Artemis II y que podría tener grandes impactos en la atención médica, tanto para los astronautas en el espacio como para los ciudadanos en la Tierra.