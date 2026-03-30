Artemis II: 15 datos clave del histórico regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años

Artemis II representa el regreso de astronautas al entorno de la Luna por primera vez desde Apollo 17 en 1972. La misión busca demostrar que la humanidad puede volver a viajar al espacio profundo tras décadas centrada en la órbita terrestre. La misión de la NASA marca el retorno humano al entorno lunar con un viaje de prueba de 10 días alrededor del satélite. Estos son los datos esenciales que explican por qué Artemis II es el paso decisivo hacia una nueva era espacial.
A diferencia de misiones anteriores, Artemis II no incluye alunizaje. Su objetivo es realizar un sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna, validando todos los sistemas antes de intentar descender en futuras misiones del programa Artemis program.
Será la primera misión tripulada del programa Artemis, luego del éxito de Artemis I, que voló sin astronautas. Este paso es clave para comprobar que la nave es segura para transportar humanos al espacio profundo.
La misión tendrá una duración aproximada de 10 días, durante los cuales la tripulación viajará desde la Tierra, rodeará la Luna y regresará, ejecutando maniobras críticas que pondrán a prueba cada fase del vuelo.
Artemis II empleará una trayectoria de retorno libre, lo que significa que, ante una falla, la nave puede regresar a la Tierra aprovechando la gravedad lunar sin necesidad de realizar maniobras complejas o depender del sistema de propulsión.
La nave alcanzará una distancia cercana a los 370,000 kilómetros de la Tierra, superando ampliamente la órbita de la Estación Espacial Internacional y llevando a la tripulación a lo más profundo del espacio recorrido por humanos en décadas.
El lanzamiento se realizará con el Space Launch System, el cohete más potente desarrollado por la NASA, diseñado específicamente para misiones de gran carga hacia la Luna y futuras expediciones a Marte.
La misión Artemis II marca un antes y un después en la historia espacial al reunir una tripulación diversa integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes protagonizarán el primer viaje humano hacia la Luna en más de 50 años. Este equipo no solo lidera el regreso al espacio profundo, sino que también rompe barreras históricas al incluir a la primera mujer, el primer astronauta afrodescendiente y el primer canadiense en una misión lunar, consolidando una nueva era más inclusiva en la exploración espacial.
La tripulación viajará en la nave Orion spacecraft, un vehículo espacial de nueva generación equipado con sistemas avanzados de navegación, soporte vital y protección para misiones de larga distancia fuera de la órbita terrestre.
Artemis II pondrá a prueba los sistemas de soporte de vida en condiciones reales, garantizando que los astronautas puedan respirar, alimentarse y mantenerse seguros durante misiones prolongadas en el espacio profundo. Uno de los objetivos centrales será validar el escudo térmico de Orion, que deberá soportar temperaturas extremas al reingresar a la Tierra a velocidades superiores a los 40,000 kilómetros por hora.
Un dato curioso de Artemis II es que la misión incluirá investigaciones biomédicas con la tripulación para analizar cómo el espacio profundo afecta el cuerpo humano, especialmente la sangre y la médula ósea. La NASA busca entender posibles cambios en el ADN y la producción de células, información clave para futuras misiones largas hacia la Luna y Marte. La investigación AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response) utilizará dispositivos de “órganos en un chip”, o chips de órganos, para estudiar los efectos del aumento de la radiación y la microgravedad en la salud humana. Artemis II AVATAR es un pequeño experimento que volará a bordo de Artemis II y que podría tener grandes impactos en la atención médica, tanto para los astronautas en el espacio como para los ciudadanos en la Tierra.
La misión estará comandada por Reid Wiseman, acompañado por Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.Artemis II marcará hitos históricos al incluir a la primera mujer en una misión lunar, el primer astronauta afrodescendiente en viajar a la Luna y el primer canadiense en participar en una misión de este tipo.
Durante el viaje, la tripulación realizará pruebas manuales de navegación y control de la nave, simulando escenarios de emergencia para garantizar que los astronautas puedan intervenir directamente si los sistemas automáticos fallan.
Esta misión también permitirá evaluar las comunicaciones en espacio profundo, fundamentales para mantener contacto constante con la Tierra a grandes distancias y preparar futuras operaciones más complejas en la superficie lunar.
Artemis II es el paso previo a Artemis III, que buscará llevar nuevamente humanos a la superficie lunar. Su éxito definirá el futuro de la exploración espacial y la presencia sostenida en la Luna.