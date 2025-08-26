¿Qué pasó con el velero Rosalinda? Su creador desistió a su sueño y se fue de Honduras

Así luce la embarcación Rosalinda. En la actualidad se encuentra en Amapala, y su creador dio noticias poco alentadoras para sus seguidores.
Marlon Martínez, el hondureño que creó la embarcación, confirmó que salió del país y que Rosalinda ahora tiene un nuevo dueño.
Cabe recordar que “Rosalinda” estuvo a punto de hundirse, el pasado 29 de abril, en su viaje inaugural, tras zarpar desde la comunidad de Coyolito, en el Golfo de Fonseca, zona sur de Honduras.
Durante la prueba inicial, el velero apenas había comenzado a alejarse de la orilla cuando se inclinó, lo que provocó alarma y negatividad entre la comunidad.
La embarcación artesanal, construida durante siete años por el capitalino Marlon Martínez, finalmente surcó las aguas del Golfo de Fonseca el 6 de mayo.
Poco a poco se fue hablando menos de Rosalinda y fue a través de sus redes sociales que Marlon informó que había donado la embarcación.
Marlon ha publicado varias fotos en distintas partes del mundo.
Las fotos son tomadas en puertos y ha evidenciado su amor por las embarcaciones.
Además comparte mensajes cristianos. ¿¨Qué pasó? Él aclaró todo.
"Me tocó dejarlo abandonado en Amapala. El barco lo tuve que donar a una persona, que junto con otras más, lo van a modificar", reveló Martínez.
Al igual que en sus inicios en Tegucigalpa, muchas cosas del velero fueron robadas. La policía ha estado anuente y en los próximos días se espera que Rosalinda pueda volver al mar.
La idea es que le embarcación le sirva a personas de escasos recursos. "Trasladará gente de Coyolito a Amapala", reveló.
"Ojalá que la comunidad apoye a esta persona. Ya todo el mundo sabe que el velero fue donado y que van a modificarlo", cerró.
Una de las imágenes que Marlon publicó de los nuevos dueños modificando a Rosalinda.