Las tiernas palabras de la mamá de Faco tras el anuncio del periodista que tiene cáncer

Selma Maldonado es una reconocida periodista progreseña que ha acompañado a su amado Faco en todo y ahora que se sabe del cáncer que ataca al también comunicador, como era de esperarse, ha estado de cerca y ha mostrado su apoyo total.
"Mamá, papá, estoy transmitiendo un partido de tiktokers con Salvador Nasralla y Rely Maradiaga", dijo hace una semana Faco. Sin querer mencionó a cuatro de sus ídolos: dos que lo inspiraron a estudiar comunicaciones, y claro sus padres Selma Maldonado y Roberto Rivera.
Roberto Francisco Rivera Maldonado es un talentoso periodista, creador de Faco Sports y quien en los últimos años ha ganado notoriedad. El miércoles 3 de septiembre, Faco anunció que un cáncer ha atacado su cuerpo.
Su amiga, su confidente, su gran amor, Selma Maldonado no ha dudado en mostrarle su respaldo en la batalla de su vida.
Aprovechando que Faco subió un video en el que anunciaba una de las noticias más duras, Selma lo compartió con un tierno mensaje.
"Te Amo mi Campeón Faco❤️Dios tiene el controlEres mi gran Guerrero hijito ", se lee el mensaje de la comunicadora.
Faco en el pasado contó cómo fue su niñez entre los pasillos de Teleprogreso, mientras su amada Selma y su querido tío Elder Maldonado con su carisma entretenían a los espectadores de la ribereña ciudad.
Selma ha sido quien ha acompañado a Faco en todo momento. Es la primera en comentar sus posteos y la más orgullosa por sus logros.
Foto de Selma muy emocionada el día que el Congreso Nacional lo premió como cronista deportivo del año en el 2024.
"Me conmovió y me inspiró profundamente. Querida amiga Maldonado Selma, qué prueba tan grande... pero también qué orgullo ver tanta fe, tanta valentía y esa infinita paz que nos recuerda que estar aquí y ahora tiene un propósito perfecto. Los días no serán siempre fáciles, pero él ha decidido mirarlos con esperanza, y esa decisión lo cambia todo", le escribió su amiga Sofía Suazo.
Selma inmortalizando el momento en que Faco comenzó en el periodismo en Teleprogreso.
Faco es el unigénito del matrimonio de Selma con Roberto Rivera.
Foto de Roberto Rivera, papá e hijo. Su padre es un líder desde muy joven en El Progreso. Tiene dos hermanas mayores por parte de su progenitor.