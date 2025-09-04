Las tiernas palabras de la mamá de Faco tras el anuncio del periodista que tiene cáncer

"Me conmovió y me inspiró profundamente. Querida amiga Maldonado Selma, qué prueba tan grande... pero también qué orgullo ver tanta fe, tanta valentía y esa infinita paz que nos recuerda que estar aquí y ahora tiene un propósito perfecto. Los días no serán siempre fáciles, pero él ha decidido mirarlos con esperanza, y esa decisión lo cambia todo", le escribió su amiga Sofía Suazo.