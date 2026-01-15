  1. Inicio
¿Eduardo Maldonado buscará la presidencia en Honduras? Esto dijo

Eduardo Maldonado afirmó que ha sido buscado por diferentes sectores, incluyendo miembros del Partido Liberal.

En las últimas horas, han circulado en redes sociales y diversos espacios informativos versiones que aseguran que el licenciado Eduardo Maldonado buscaría la presidencia de la República de Honduras en las elecciones de 2029, para el período 2030-2034, supuestamente bajo la bandera del Partido Liberal.
Las afirmaciones fueron atribuidas a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, quien en una entrevista aseguró que Maldonado se lanzaría a la contienda presidencial.
Contreras, de forma directa, aseguró que estaría dispuesto a respaldar la eventual candidatura de Eduardo Maldonado. Sus declaraciones se volvieron virales y provocaron múltiples reacciones en diferentes sectores públicos.
Ante estas declaraciones, la periodista Cesia Mejía informó en una transmisión en directo que consultó directamente al licenciado Eduardo Maldonado.
Según Cesia Mejía, Maldonado negó categóricamente tener aspiraciones políticas en este momento.
“Es falso. No anda en política. No hay ninguna aspiración”, afirmó Mejía al transmitir la respuesta de Maldonado, quien descartó cualquier intención de participar en un proceso electoral rumbo a 2029.
Según explicó la periodista, Maldonado reconoció que ha sido buscado por diferentes sectores, incluyendo miembros del Partido Liberal, debido al liderazgo, credibilidad y respaldo popular que ha construido a lo largo de los años mediante su trayectoria en radio, televisión y redes sociales.
Sin embargo, aseguró que Maldonado hasta ahora siempre ha respondido de manera negativa.
Cesia Mejía agregó que, aunque no se puede descartar un eventual cambio de opinión en el futuro, incluso condicionado a factores personales y familiares, en la actualidad no existe ninguna decisión ni aspiración política.
Asimismo, calificó como irresponsable hablar de una candidatura presidencial cuando aún no se ha completado el proceso de transición política en el país y reiteró que son falsas las declaraciones que atribuyen una postulación confirmada a Maldonado.
No obstante, Cesia reconoció que el comunicador cuenta con posibilidades reales si en algún momento decide incursionar en la política.
“Goza del liderazgo, del cariño, del respaldo y de la confianza del pueblo hondureño”, expresó Cesia, al tiempo que recordó que cualquier ciudadano hondureño tiene derecho a aspirar a un cargo de elección popular.
