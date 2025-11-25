Renato Álvarez anuncia la fecha de su retiro de la televisión

El destacado periodista hondureño Renato Álvarez emitió la noche de ayer, 24 de noviembre, durante la transmisión del programa TN5 Estelar, un mensaje impactante que generó un gran revuelo entre la población hondureña, especialmente entre sus seguidores.
Renato Álvarez, originario de El Porvenir, Francisco Morazán, es director de los programas TN5 y Frente a Frente. Es conocido por su amplia trayectoria en el gremio periodístico.
Las fuertes declaraciones del periodista Renato Álvarez giraron en torno a sus comentarios contra Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, quien ofreció ayer una cadena nacional que provocó indignación en diversos sectores políticos.
De forma directa e inesperada, Renato anunció que se retirará del ejercicio profesional dentro de un mes y medio, probablemente a finales de diciembre.
Tras la cadena nacional, Renato Álvarez, con más de cuatro décadas de trayectoria, afirmó que nunca había presenciado un proceso electoral tan “prostituido”, “cooptado” y “manipulado” por la institucionalidad estatal desde el retorno a la democracia en la década de 1980.
El periodista sostuvo que sus señalamientos provienen de alguien que está próximo a su jubilación y que ha atravesado momentos difíciles en defensa de la democracia.
“Se los está diciendo un hombre que está a mes y medio de jubilarse... después de haber escuchado al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nunca vi un proceso electoral hondureño, desde el retorno a la democracia en los ochenta, más prostituido como este”, expresó con euforia en plena transmisión.
Álvarez reiteró que se considera un hombre demócrata y sostuvo que siempre ha sido transparente con el público sobre su pensamiento.
Agregó que, tras escuchar la comparecencia de Redondo, quedó convencido de que el país vive un proceso electoral deteriorado y sometido a intereses políticos.
“Luis Redondo se ha convertido en una vil marioneta... No sé cuál será tu desenlace democrático, penal o civil”, dijo Álvarez, quien también afirmó sentir “asco” ante la postura del titular del Legislativo. “Tengo asco de esa comparecencia de Luis Redondo, un hombre en el que yo confié”.
Álvarez recordó que ha enfrentado amenazas de muerte y episodios complejos en su labor periodística, pero aseguró que jamás había visto un Estado con una institucionalidad “tan desprestigiada”, “deteriorada” y “al servicio de intereses personales”.
Tras su impactante declaración, el periodista no ha brindado nuevos datos ni detalles sobre su retiro de la televisión.