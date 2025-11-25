Lo que no sabías de Rixi Moncada, candidata de Libre

A los 18 años, Rixi Ramona Moncada Godoy comenzó su carrera como docente frente a un aula. Con el tiempo, su trayectoria la llevó a convertirse en una figura destacada del oficialismo. Actualmente, es candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), donde es reconocida por su disciplina, meticulosidad y lealtad al proyecto político que representa.
Nació en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, donde creció junto a sus padres y su abuela paterna, figura clave en su formación. Desde pequeña mostró interés por el estudio y la enseñanza, rasgos que posteriormente definirían su desarrollo académico y profesional.
Está casada con Enrique Arias, con quien procreó a dos hijos: Marcela y Ramón Ernesto Arias Moncada.
Marcela, la hija de Rixi, fue nombrada en junio de 2024 vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras que su hermano Ramón Ernesto Arias Moncada, fue designado el 9 de agosto de 2024 como gerente de País-Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Rixi tiene cinco hermanos: Nora Magdalena, Mario Antonio, Oscar Donaldo, Marlon Mauricio y Claudia Berónica Moncada Godoy.
Rixi egresó de la Normal Mixta “Pedro Nufio” como maestra de educación primaria a los 17 años, lo que le abrió las puertas a una carrera docente que se extendió por siete años consecutivos, en escuelas rurales y urbanas del país.
Su primera experiencia profesional fue en el municipio de Orica, Francisco Morazán. Allí, en medio de caminos de tierra y aulas improvisadas, Rixi inició su carrera como maestra.
Posteriormente impartió clases en la Escuela José Trinidad Reyes de El Porvenir y en la Escuela José Cecilio del Valle de San Francisco de Orica.
Años después, continuó su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Más tarde se graduó de abogada con orientación en Derecho Penal y sumó una especialidad en Derecho Penal y Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, en España.
Además, ejerció la docencia universitaria en la UNAH, donde impartió asignaturas como Legislación de Menores, Derecho Penal I y Técnica Legislativa, además de participar en el posgrado de Derecho Penal y Procesal Penal.
Entre 1999 y 2003, se desempeñó como asesora del Ministerio Público y del Fiscal General. Además de asesorar al Congreso Nacional.
En 2006, fue nombrada Secretaria de Trabajo y Seguridad Social por el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
Fue titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ministra asesora en materia de energía y gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Aunque su gestión estuvo marcada por controversias, como el contrato con Odebrecht para la construcción de represas.
Tras el golpe de Estado de 2009, se unió al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y participó activamente en la creación de Libre en 2011. En 2019, fue elegida consejera del CNE y presidió el organismo electoral durante las elecciones de 2021.