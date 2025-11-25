Lo que no sabías de Rixi Moncada, candidata de Libre

A los 18 años, Rixi Ramona Moncada Godoy comenzó su carrera como docente frente a un aula. Con el tiempo, su trayectoria la llevó a convertirse en una figura destacada del oficialismo. Actualmente, es candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), donde es reconocida por su disciplina, meticulosidad y lealtad al proyecto político que representa.