Pasarán el Día del Padre sin luz en estas zonas de Honduras este jueves 19 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 19 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Santa Bárbara.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en este punto del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de San Francisco de la Paz y sectores de Gualaco, en Olancho, la interrupción afectará comunidades como El Pedregal, Los Rosales, Quebrada Negra, Coronado, Toro Muerto, El Ciruelo, Pacura, Corral Viejo, Mata de Plátano, Santa María, San Esteban y varias aldeas aledañas, incluyendo proyectos de generación hidroeléctrica. El servicio será suspendido en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
De igual forma, en el municipio de Tatumbla, en Francisco Morazán, se verán afectados sectores como Uyuca, Pinares de Uyuca, Nueva Tatumbla, Linaca, Azacualpa y otras comunidades cercanas. En esta zona, el corte también se realizará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
En el Distrito Central, la suspensión de energía impactará la Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, 1er Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, COPECO, IMFFAA, Academia Militar Francisco Morazán, Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento C.D. Olimpia, residencial Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal y aldea El Naranjo, junto a zonas aledañas. El horario establecido será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Asimismo, en La Lima, Cortés, se reportan cortes en las colonias Planeta, Cotralmyh, La Virtud, Cristo Rey, residencial Buenos Aires, Gracias a Dios, Villa Nova, Donaldo Sierra, El Rosario, Villas del Aeropuerto, Las Palmeras, Fesitranh II, Cerrito Lindo, La Solita, Celeo Gonzáles y Puerto Escondido, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Finalmente, en el departamento de Santa Bárbara, específicamente en San Vicente y municipios aledaños como Santa Bárbara, El Níspero, La Arada, Nueva Celilac, San Nicolás, Atima, San Bartolo y El Naranjito, los cortes afectarán múltiples comunidades, entre ellas Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Mogüete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito, Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz, El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Soria, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, Tierra Colorada, Buena Vista, Candelaria, El Volcán, Cablotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante, Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio, Guayabitos, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Las Flores, Lempa, San Pedrito, Berlín, Nueva Victoria, Pacayal, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes y El Campo, además de la Hidro Generadora Pencaligue y la oficina UTCD. El horario será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.