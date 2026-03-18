Pasarán el Día del Padre sin luz en estas zonas de Honduras este jueves 19 de marzo

Finalmente, en el departamento de Santa Bárbara, específicamente en San Vicente y municipios aledaños como Santa Bárbara, El Níspero, La Arada, Nueva Celilac, San Nicolás, Atima, San Bartolo y El Naranjito, los cortes afectarán múltiples comunidades, entre ellas Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Mogüete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito, Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz, El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Soria, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, Tierra Colorada, Buena Vista, Candelaria, El Volcán, Cablotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante, Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio, Guayabitos, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Las Flores, Lempa, San Pedrito, Berlín, Nueva Victoria, Pacayal, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes y El Campo, además de la Hidro Generadora Pencaligue y la oficina UTCD. El horario será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.