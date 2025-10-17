Llanto y caos tras inundaciones en la colonia 1 de Diciembre en Tegucigalpa

Entre lágrimas y desesperación, decenas de familias de la colonia 1 de Diciembre en Tegucigalpa viven momentos de angustia luego de que las intensas lluvias registradas en el país provocaran fuertes inundaciones, dejando a su paso viviendas anegadas, calles intransitables y pérdidas materiales considerables.
Los afectados entre lágrimas relataron que el torrencial aguacero registrado comenzó cerca de las 5:00 de la tarde del jueves y en pocos minutos el agua cubrió calles, patios y decenas de viviendas.
La colonia 1 de Diciembre es una de las tantas que se inundó tras la intensa lluvia registradas la noche del jueves 16 de octubre en el Distrito Central.
Las imágenes son devastadoras muestran el caos total en la colonia: vehículos flotando, casas llenas del lodo y daños en electrodomésticos.
El Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) llegaron al lugar para evacuar a varias familias que quedaron atrapadas dentro de sus casas.
Actualmente, en Tegucigalpa hay 23 albergues habilitados que refugian a más de mil personas.
El alcalde Jorge Aldana estuvo en la colonia El Reparto, pero los pobladores de la 1 de Diciembre también pidieron que el edil los ayude en estos momentos de angustia.
En total, más de 600 barrios y colonias de la capital son consideradas vulnerables ante la temporada lluviosa, principalmente por el deterioro del sistema de drenaje.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó que las lluvias continuarán en los próximos días debido a una vaguada en el Caribe, por lo que pidió a la población mantenerse alerta y no cruzar ríos o quebradas crecidas.
Actualmente Copeco elevó a alerta roja por 24 horas a los municipios de Distrito Central (Francisco Morazán), Marcovia (Choluteca) y Alianza (Valle).