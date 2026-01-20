Extensos cortes de luz en estas zonas de Honduras este miércoles 21 de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 21 de enero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos siete horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Siguatepeque, el corte se realizará en un horario de 8:15 a.m. a 2:15 p.m., afectando sectores como el Juzgado de Siguatepeque, barrio San Juan, colonia Las Américas, Mall Beit-Jala, mercado San Juan, Unacifor, Maxi Despensa, aldea San Isidro, El SANAA, institutos Pablo Weir y Católico Cristo Rey, así como comunidades como Pozo Azul, La Cañada, Corralitos, La Danta, La Tigra, Guachipilín, Las Lagunas, San José de Pane, El Hormiguero, San Isidro El Rosario, entre otras, además del peaje y zonas industriales.
En el Distrito Central, la suspensión del fluido eléctrico será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., afectando colonias como Arturo Quezada, Israel Sur, Vista Hermosa, San Buenaventura, David Betancourt, Arciery, El Mogote, Nueva Jerusalén I y II, Ciudad Lempira, Ramón Amaya Amador, Monte de los Olivos, Australia, Unidad y Fuerza, Berlín, José Trinidad Cabañas, parte de Santa Clara, Nueva Capital y zonas aledañas.
Mientras tanto, en San Pedro Sula, el corte está programado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en sectores como San Roberto de Sula, colonia Luisiana, Costa Verde, Villa Ernestina (norte y oeste), Santa María, ZIP San José, CACV I y II, así como la sede del Club Real España.
En Villanueva, el servicio será interrumpido también de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en Vista Hermosa, Villas del Río, Jaremar, residencial San Ángel, Nuevo Chamelecón, Lempira I, II y III, Consa Payhsa, Casa Quemada, Cofradía y la Corporación Hábitat.
Finalmente, en El Porvenir, Atlántida, los trabajos se ejecutarán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando residencial Pico Bonito, colonias Alemán Bendeck, Mitch, Narciso Hernández, 9 de Septiembre, 13 de Abril, Elisia, además del municipio de El Porvenir, aldeas Burgos y Coloradito, el Complejo Canadiense y barrio El Rosario.