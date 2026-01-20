Extensos cortes de luz en estas zonas de Honduras este miércoles 21 de enero

En Siguatepeque, el corte se realizará en un horario de 8:15 a.m. a 2:15 p.m., afectando sectores como el Juzgado de Siguatepeque, barrio San Juan, colonia Las Américas, Mall Beit-Jala, mercado San Juan, Unacifor, Maxi Despensa, aldea San Isidro, El SANAA, institutos Pablo Weir y Católico Cristo Rey, así como comunidades como Pozo Azul, La Cañada, Corralitos, La Danta, La Tigra, Guachipilín, Las Lagunas, San José de Pane, El Hormiguero, San Isidro El Rosario, entre otras, además del peaje y zonas industriales.