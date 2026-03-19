Estas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este viernes 20 de marzo

En la zona occidental, los cortes afectarán amplios sectores de Macuelizo y municipios cercanos. En Florida, Copán, se verán impactadas aldeas como Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro y Corozal, junto a sus caseríos. Asimismo, en Macuelizo, Santa Bárbara, las interrupciones incluirán el casco urbano y múltiples aldeas como El Rosario, Las Delicias, El Mangito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, entre otras, incluyendo caseríos cercanos y la generadora GERSA. Asimismo, en el municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara, las interrupciones alcanzarán el casco urbano y las aldeas San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco y Piladeros, junto con sus caseríos cercanos. De igual forma, en el municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, se verán afectadas el casco urbano y las aldeas Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote y San Antonio, incluyendo comunidades aledañas. En Quimistán, Santa Bárbara, el corte abarcará la aldea Las Crucitas y sus caseríos cercanos, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.