Estas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este viernes 20 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 20 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Santa Bárbara.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en este punto del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el oriente del país, específicamente en el municipio de Morocelí, El Paraíso, los cortes abarcarán sectores como Morocelí, Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista y Los Pozos, además de zonas aledañas, en un horario comprendido de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Por su parte, en el Distrito Central se registrarán interrupciones en áreas como parte del cerro Juana Laínez, el sector de SERNA, el parque de pelota Lempira Reyna, El Birichiche, colonia Miramontes, colonia Elvel, Elvel School y zonas cercanas, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En la zona occidental, los cortes afectarán amplios sectores de Macuelizo y municipios cercanos. En Florida, Copán, se verán impactadas aldeas como Pueblo Nuevo, Barranca Grita, Mar Azul, El Tesoro y Corozal, junto a sus caseríos. Asimismo, en Macuelizo, Santa Bárbara, las interrupciones incluirán el casco urbano y múltiples aldeas como El Rosario, Las Delicias, El Mangito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Plátano, Buena Vista, Río Blanco, entre otras, incluyendo caseríos cercanos y la generadora GERSA. Asimismo, en el municipio de Nueva Frontera, Santa Bárbara, las interrupciones alcanzarán el casco urbano y las aldeas San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitaño, San Miguelito, El Barranco y Piladeros, junto con sus caseríos cercanos. De igual forma, en el municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, se verán afectadas el casco urbano y las aldeas Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, Agualote y San Antonio, incluyendo comunidades aledañas. En Quimistán, Santa Bárbara, el corte abarcará la aldea Las Crucitas y sus caseríos cercanos, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
En el norte del país, San Pedro Sula experimentará interrupciones en múltiples colonias y sectores como Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, Villas del Valle, colonia Municipal, El Periodista, Villa Asturias, Miguel Ángel Pavón y zonas industriales y comerciales como bodegas, almacenes y empresas. Estos cortes están programados de 8:10 de la mañana a 3:10 de la tarde. Asimismo, otras áreas de la ciudad, incluyendo instituciones, universidades, clínicas y centros industriales, también se verán afectadas en el mismo horario.
Adicionalmente, otras zonas de San Pedro Sula también se verán afectadas, entre ellas Plásticos Industriales Star, la Dirección General de Tránsito N.O., Ciudad Mujer, INTAE, Fundación Mhotivo, CADERH, COPECO, la clínica periférica del IHSS en Calpules, Inversiones Palmarosa, Caobas de Honduras, Panadería Jerusalén, la Universidad Pedagógica Nacional, Desarrollos Metálicos e Industrias Madona, todos en el mismo horario de 8:10 de la mañana a 3:10 de la tarde.
En Puerto Cortés, los cortes comprenderán el barrio El Centro desde la 2 calle oeste hasta la 13 calle este, la sexta avenida, barrio San Isidro, barrio El Perú, barrio Copen, barrio Marejada, barrio Suyapa, barrio Buenos Aires, la zona libre con 17 naves, el estadio Excélsior, OPC, el patio de contenedores refrigerados de la ENP, la municipalidad y el barrio La Curva, incluyendo también Banco Atlántida.
Asimismo, en el sector hotelero y turístico de Puerto Cortés, se verán afectados los hoteles Costa Azul, Costa Mar y Villas del Sol, así como Gasolinera Uno, EMCE, el hospital del área, Cervecería Hondureña, la Base Naval, el restaurante El Delfín, Blue Bell, la gasolinera Texaco Hércules, el cuerpo de bomberos y barrios como El Faro, Camagüey, San Martín, Vacacional, Marejada y Buenos Aires, además de sectores como Travesía, Chifía, Titable, Playa Grande, El Estero, Bajamar, colonia El Samaritano, Brisas de Chamelecón, Barra de Chamelecón, El Sofoco, La Laguna, Pueblo Nuevo, KM 5 y KM 6.También se incluyen sectores como La Roca, El Mirador, Nuevos Horizontes, 23 de Abril, Nueva Esperanza, 14 de Agosto, Brisas de la Laguna, barrio El Porvenir, callejón Nelly Brocato, barrio Río Mar y barrio Cienaguita. Finalmente, se reportan interrupciones en la refinería Texaco Chevron, barrio San Ramón y el centro en la 4 avenida, así como en empresas e instituciones como Tela Rail Road Company, Transverquin, Hondupalma, Hondupetrol, Aldesa, ENP, Hondutel, el mercado municipal y diversas entidades bancarias y sectores comerciales, en horarios comprendidos entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde