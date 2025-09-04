Cuatro hondureños arrasan en sus prácticas y son contratados por empresas de Alemania

Cuatro destacos jóvenes hondureños hacen historia, esto luego de realizar sus brillantes prácticas profesionales y ser contratados por cuatro años en poderosas empresas alemanas. ¡Conozca sus perfiles!
Con historias distintas y caminos diferentes, los cuatro jóvenes egresados del Centro Técnico Hondureño Alemán fueron fichados por empresas de Alemania tras visualizar su talento y destacado recorrido en sus prácticas profesionales. De ocho, cinco lograron su gran sueño, quedarse estudiando y laborando en el país europeo.
Los egresados contratados por empresas alemanas son: Helen Michell Rivera Nolásco, Diego Alejandro Saybe López, Said Munir Selim Gómez, Mauricio Isaí García Izaguirre.
El joven Said Munir Selim Gómez logró ser contratado por la empresa de etiquetado denominada Langguth. Desde que partió a su practica se trazó ese sueño y lo cumplió.
Mauricio Isaí García Izaguirre, egresado de la carrera de Mecánica Industrial también logró posicionarse con una plaza laboral con una poderosa empresa alemana.
Helen Michell Rivera Nolásco con su disciplina y talento logró también quedar dentro de una empresa alemana.
Diego Alejandro Saybe López, egresado de la carrera de Mecánica Industrial también conquistó su más grande sueño: estudiar y laborar en una empresa de Alemania
Con este logro de sus estudiantes, el Centro Técnico Hondureño Alemán se posiciona como uno de los primeros colegios públicos en enviar mano de obra ttécnica calificada a Alemania.
Cabe resaltar que, LA PRENSA acompañó la historia de los ocho brillantes jóvenes durante su práctica profesional y hoy destaca a sus 5 perfiles y sus pasos profesionales.
Este logro de los cuatro jóvenes no solo es un orgullo personal, sino también un ejemplo de que el talento hondureño no tiene fronteras.