  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre

La Enee afirma que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento.

Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre
1 de 8

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en varias zonas Honduras este 10 de octubre del presente año.
Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre
2 de 8

La Enee detalló que los cortes de energía durarán al menos seis horas.
Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre
3 de 8

La estatal afirma que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento para mejorar la red eléctrica en la zona norte y central del país.
Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre
4 de 8

Los cortes programados del suministro eléctrico afectarán a varios barrios y colonias de varios municipios de Honduras
Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre
5 de 8

Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre
6 de 8

La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre
7 de 8

Zonas del Distrito Central que no tendrán energía este 10 de octubre en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Estas colonias de SPS y Tegucigalpa no tendrán luz este viernes 10 de octubre
8 de 8

Barrios y colonias de San Pedro Sula que no tendrán luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Cargar más fotos