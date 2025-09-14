Colegiales del "Juancho" con orgullo festejan los 204 años de Independencia de Honduras

Con alegría y fervor patrio colegiales del Instituto Juan Alberto Melgar Castro de la aldea Cañaveral, San Francisco de Yojoa salieron a rendir honores a Honduras en sus 204 años de Independencia.
Desde tempranas horas, alumnos, maestros y padres de familia se reunieron para iniciar el desfile que recorrió las principales calles de la comunidad, llevando consigo el azul y blanco de la bandera nacional.
Coloridos cuadros artísticos engalanaron su recorrido este domingo 14 de septiembre.
Con impecables uniformes, bandas de guerra y cuadros de honor, los colegiales demostraron disciplina y amor a Honduras, generando aplausos entre los vecinos que se sumaron a la conmemoración.
El colorido desfile también incluyó presentaciones culturales, bailes folclóricos y cuadros alusivos a la historia de la independencia, donde los jóvenes hicieron gala de talento y creatividad.
“Nos sentimos orgullosos de ser parte de este momento histórico y de poder expresar nuestro amor por la patria”, manifestó uno de los estudiantes participantes.
En el desfile se hicieron presentes todos los graduandos de las diferentes carreras que ofrece este centro técnico público.
Padres y maestros destacaron el esfuerzo de los alumnos, quienes dedicaron semanas de preparación para brindar un espectáculo cívico que honra los valores de libertad, unidad y soberanía.
Esta actividad no solo fortaleció el sentido patrio entre los jóvenes, sino que también se convirtió en un espacio de convivencia comunitaria, donde reinó la alegría y el fervor nacional.
Parte del cuerpo docente del Instituto Juan Alberto Melgar Castro.