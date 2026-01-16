Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II

La estructura metálica instalada en el puente Juan Pablo II, de la capital hondureña, ha generado críticas entre capitalinos por su forma, color y falta de armonía con el entorno urbano de Tegucigalpa.
Vista del paso elevado del bulevar Juan Pablo II, donde la nueva estructura ornamental divide opiniones y despierta debate en redes sociales.
Usuarios en redes sociales cuestionan que la obra no formaba parte de los diseños originales del puente, según renders difundidos previamente por la alcaldía del Distrito Central.
Capitalinos consideran que los recursos utilizados en la estructura pudieron destinarse a la reparación de calles y avenidas deterioradas de la ciudad.
Para el arquitecto y urbanista Allan Rivera, la instalación carece de proporción, coherencia estética y significado dentro del diseño urbano. “Para mí es como que sobró alguna estructura metálica y la colocaron ahí”, agregó.
La estructura rompe la uniformidad visual del puente Juan Pablo II, según la percepción de conductores y peatones que transitan a diario por la zona. En plataformas digitales, ciudadanos califican la obra como innecesaria y sin aporte funcional al paso elevado.
La pieza metálica fue anunciada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central como la “estructura final ornamental” del proyecto vial.
El debate ciudadano se intensificó luego de que especialistas asociaran la obra al concepto de “hamparte”, usado para criticar expresiones sin valor estético real.
La polémica de los capitalinos reabre la discusión sobre las prioridades en inversión pública y el criterio estético en proyectos de infraestructura urbana en Tegucigalpa.