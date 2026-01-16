  1. Inicio
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II

Capitalinos cuestionan la nueva estructura ornamental del puente Juan Pablo II y piden priorizar bacheo y reparación de calles en Tegucigalpa, capital de Honduras

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 14:33 -
  • Marbin López
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
1 de 9

La estructura metálica instalada en el puente Juan Pablo II, de la capital hondureña, ha generado críticas entre capitalinos por su forma, color y falta de armonía con el entorno urbano de Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado/LA PRENSA
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
2 de 9

Vista del paso elevado del bulevar Juan Pablo II, donde la nueva estructura ornamental divide opiniones y despierta debate en redes sociales.

 Foto: Marvin Salgado/LA PRENSA
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
3 de 9

Usuarios en redes sociales cuestionan que la obra no formaba parte de los diseños originales del puente, según renders difundidos previamente por la alcaldía del Distrito Central.

Foto: redes sociales AMDC
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
4 de 9

Capitalinos consideran que los recursos utilizados en la estructura pudieron destinarse a la reparación de calles y avenidas deterioradas de la ciudad.
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
5 de 9

Para el arquitecto y urbanista Allan Rivera, la instalación carece de proporción, coherencia estética y significado dentro del diseño urbano. “Para mí es como que sobró alguna estructura metálica y la colocaron ahí”, agregó.

Foto: redes sociales AMDC
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
6 de 9

La estructura rompe la uniformidad visual del puente Juan Pablo II, según la percepción de conductores y peatones que transitan a diario por la zona. En plataformas digitales, ciudadanos califican la obra como innecesaria y sin aporte funcional al paso elevado.

 Foto: redes sociales AMDC
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
7 de 9

La pieza metálica fue anunciada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central como la “estructura final ornamental” del proyecto vial.

Foto: Marvin Salgado/LA PRENSA
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
8 de 9

El debate ciudadano se intensificó luego de que especialistas asociaran la obra al concepto de “hamparte”, usado para criticar expresiones sin valor estético real.

 Foto: Marvin Salgado/LA PRENSA
Así luce la estructura ornamental instalada en el puente Juan Pablo II
9 de 9

La polémica de los capitalinos reabre la discusión sobre las prioridades en inversión pública y el criterio estético en proyectos de infraestructura urbana en Tegucigalpa.
