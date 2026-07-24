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Golpe al bolsillo: estas son las causas que están disparando el precio de los combustibles en Honduras

Los combustibles tendrán nuevos precios en Honduras a partir del 27 de julio. Conozca las causas del aumento y los factores que influyen en el costo de la gasolina

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La Secretaría de Energía (SEN) informó que los nuevos precios de los combustibles que entrarán en vigor el próximo lunes 27 de julio responden a factores internacionales que han presionado al alza el mercado de los hidrocarburos, entre ellos el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las restricciones en importantes rutas marítimas para el transporte de petról

 Foto: archivo
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A través de un comunicado oficial, la institución explicó que la nueva estructura de precios "refleja las recientes variaciones registradas en el mercado internacional del petróleo, derivadas principalmente del incremento de las tensiones geopolíticas y de la incertidumbre en las principales rutas de transporte de hidrocarburos".
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Según la SEN, uno de los principales factores es la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, situación que ha generado preocupación sobre la seguridad del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo.
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La Secretaría también señaló que a este escenario se suman las restricciones en el estrecho de Bab el-Mandeb, corredor estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. De acuerdo con el comunicado, una interrupción prolongada en estas vías obligaría a utilizar rutas marítimas más largas, incrementando los tiempos y costos del transporte internacional de hidrocarburos.
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Otro de los elementos que ha influido en el comportamiento de los precios, según la institución, es la prohibición de las exportaciones de diésel adoptada por Rusia desde el pasado 8 de julio, medida que ha generado una mayor presión sobre la disponibilidad de este combustible en los mercados internacionales y ha elevado los costos de adquisición.
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Pese a este panorama, la Secretaría de Energía indicó que el Gobierno mantendrá el apoyo económico temporal a la gasolina regular y al diésel para reducir el impacto del incremento internacional sobre el bolsillo de los hondureños. Además, confirmó que el cilindro de GLP doméstico de 25 libras no sufrirá variaciones en su precio.
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En cuanto a la nueva estructura tarifaria, en San Pedro Sula la gasolina superior aumentará L 3.17, por lo que su precio será de L 131.83 por galón. La gasolina regular subirá L 1.64 y se cotizará en L 120.45, manteniendo el subsidio gubernamental.
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El queroseno registrará el mayor incremento de la semana en la ciudad industrial al subir L 5.59, alcanzando un precio de L 106.05 por galón. El diésel aumentará L 3.61 y costará L 120.95, también con apoyo económico temporal.
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Por su parte, el cilindro de GLP doméstico permanecerá en L 228.47, mientras que el GLP vehicular incrementará 35 centavos, fijando su nuevo precio en L 44.43 por galón.
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En Tegucigalpa, la gasolina superior aumentará L 3.32, por lo que se venderá a L 135.16 por galón. La gasolina regular subirá L 1.70 y pasará a costar L 123.73, manteniendo el subsidio temporal.
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Asimismo, el queroseno incrementará L 5.73, alcanzando un precio de L 109.39 por galón, mientras que el diésel aumentará L 3.67 y se comercializará a L 124.26. El GLP doméstico conservará su valor de L 249.62, mientras que el GLP vehicular aumentará 35 centavos, hasta L 47.96 por galón.
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La Secretaría de Energía aseguró que continuará monitoreando el comportamiento del mercado internacional y comunicará de forma transparente cualquier variación que incida en la estructura nacional de precios de los combustibles. Entretanto, los nuevos valores comenzarán a aplicarse en todo el país a partir del lunes 27 de julio de 2026.
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