Así debe lucir correctamente el chaleco reflectivo, según DNVT

La DNVT refuerza que el chaleco reflectivo anaranjado es clave para mejorar la visibilidad de los motociclistas y reducir los riesgos en las vías.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reiteró que el chaleco reflectivo que deben portar los motociclistas en el país debe ser de color anaranjado.
Según las autoridades, estas reglas van en apego a las normativas internacionales de seguridad vial, las cuales establecen este tono como el más adecuado para actividades relacionadas con el tránsito vehicular.
El director de la DNVT, José Hernández, explicó que la disposición forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los conductores de motocicleta.
Detalló que el color anaranjado permite una mayor visibilidad a largas distancias, especialmente durante la noche, en condiciones de lluvia o cuando la iluminación es deficiente.
Hernández señaló que, aunque la normativa ya entró en vigencia, las autoridades se encuentran en una etapa de análisis y socialización de la medida.
En ese sentido, anunció que se estarán convocando mesas interinstitucionales para definir con claridad el diseño y las características que deberán cumplir los chalecos reflectivos, con el fin de unificar criterios y evitar el uso de modelos que no garanticen la seguridad requerida.
El funcionario recalcó que no se trata únicamente de un tema estético, sino de una acción preventiva enfocada en salvar vidas.
De acuerdo con datos manejados por Tránsito, una parte significativa de los accidentes viales involucra a motociclistas, muchos de ellos ocurridos en horarios nocturnos o en tramos con poca visibilidad.
La DNVT recordó que el uso del chaleco reflectivo anaranjado busca que los motociclistas sean identificados con mayor facilidad por otros conductores, reduciendo así el riesgo de colisiones y atropellamientos.
Asimismo, instó a la población a informarse adecuadamente sobre la normativa y a asumir la medida como una herramienta de protección personal.
Con estas acciones, las autoridades de Tránsito esperan generar una mayor conciencia vial y contribuir a la reducción de los accidentes en las carreteras.
Asimismo, promoviendo una convivencia más segura entre todos los usuarios de la red vial del país.
