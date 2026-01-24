Victoria Beckham y Nicola Peltz no tenían buena relación antes de la boda

En un texto de seis páginas, señaló, entre otros puntos, que su madre habría cancelado a último momento el diseño del vestido de novia de Nicola y que sus padres intentaron controlar la narrativa mediática. También relató que Victoria Beckham “interrumpió” el primer baile de los recién casados, haciéndolo sentir “incómodo y humillado”. Aunque existen versiones encontradas —incluida una que atribuye el distanciamiento a un supuesto ultimátum de Nicola—, Brooklyn dejó clara su postura: no busca una reconciliación y afirma que su prioridad es proteger su matrimonio.