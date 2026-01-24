  1. Inicio
Victoria Beckham y Nicola Peltz no tenían buena relación antes de la boda

El conflicto entre Nicola Peltz y Victoria Beckham habría comenzado antes del enlace y se agravó con el tiempo

Las fricciones entre Nicola Peltz y Victoria Beckham no habrían surgido únicamente a raíz de la boda ni de las recientes declaraciones públicas de Brooklyn Beckham. De acuerdo con diversas versiones, las diferencias entre la actriz estadounidense y su suegra venían gestándose desde antes y se intensificaron con el paso del tiempo.
Fuentes cercanas a la familia indicaron a Page Six en agosto de 2022 que la relación entre ambas era tensa incluso antes del enlace matrimonial celebrado en abril de ese año en Florida, y que el vínculo se caracterizaba por la distancia y la falta de diálogo.
“Ellas no se soportan y no se hablan”, aseguró entonces un allegado, quien sostuvo que los conflictos “ya se estaban gestando” desde antes de la ceremonia, descartando que se tratara de un problema aislado o reciente.
Según ese mismo testimonio, la etapa previa a la boda resultó particularmente complicada. “La preparación de la boda fue horrenda”, afirmó la fuente, atribuyendo gran parte del malestar a la escasa comunicación entre Nicola Peltz y Victoria Beckham.
De acuerdo con esta versión, la actriz de 31 años habría optado por dejar fuera a su suegra de la organización del evento. “Nicola no quería que Victoria fuera parte de la planificación y no le informaba nada. La comunicación era mínima”, detalló el informante.
Este escenario habría generado un ambiente incómodo que terminó repercutiendo en la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria, provocando un distanciamiento progresivo dentro de la familia.
En ese contexto, otro allegado describió la situación como una cadena de “dramas pequeños pero constantes” que se interpusieron entre el joven, entonces de 26 años, y su entorno familiar más cercano.
Incluso, en 2022 se llegó a señalar que David y Victoria Beckham llevaban varios meses sin mantener contacto con su hijo, una versión que reforzó las especulaciones sobre una fractura familiar profunda.
A ello se sumaron episodios públicos que, según fuentes cercanas, agravaron el malestar, como la aparición de Brooklyn y Nicola en la portada de la revista británica Tatler, donde él se refirió a su esposa como “la nueva señora Beckham”.
Algunos informantes sugirieron que Peltz pudo haberse sentido opacada o desplazada por la fuerte presencia mediática de Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls y empresaria consolidada, especialmente en el contexto de una boda que buscaba marcar una identidad propia. Sin embargo, ninguna de las partes confirmó estas interpretaciones. La polémica volvió a intensificarse esta semana, cuando Brooklyn Beckham publicó un extenso mensaje en Instagram Stories en el que acusó a sus padres de diversas actitudes durante la organización y el desarrollo del enlace.

En un texto de seis páginas, señaló, entre otros puntos, que su madre habría cancelado a último momento el diseño del vestido de novia de Nicola y que sus padres intentaron controlar la narrativa mediática. También relató que Victoria Beckham “interrumpió” el primer baile de los recién casados, haciéndolo sentir “incómodo y humillado”. Aunque existen versiones encontradas —incluida una que atribuye el distanciamiento a un supuesto ultimátum de Nicola—, Brooklyn dejó clara su postura: no busca una reconciliación y afirma que su prioridad es proteger su matrimonio.
