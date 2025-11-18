Tini Stoessel y Rodrigo De Paul regresan: amor y boda en puerta

La pareja más comentada del espectáculo y el deporte vuelve a ocupar titulares. Tras meses de rumores, gestos públicos y especulaciones, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron oficialmente su regreso como pareja. La noticia no solo reavivó la ilusión de sus seguidores, sino que también trajo consigo un anuncio inesperado: decidieron casarse antes de que termine el año.
El futbolista, actualmente instalado en el Inter Miami, viajó especialmente para acompañar a la cantante en su tour "Futttura", donde se mostró públicamente junto a ella en uno de sus shows más importantes en Tecnópolis. Ese gesto fue interpretado como la confirmación más dulce de que el amor había vuelto a florecer
Durante su concierto, ella le dedicó unas emotivas palabras: "Te amo mi vida, gracias por aparecer en mi vida", lo que causó la ovación del público, y una sonrisa coqueta de su parte.
La pareja, que había mantenido bajo hermetismo los detalles de su reconciliación, sorprendió al dar este paso tan significativo. .
El entorno asegura que la decisión de casarse se tomó hace tiempo, pero prefirieron mantener la organización en secreto para evitar filtraciones y especulaciones
Según fuentes cercanas, el 5 de diciembre de 2025 es la fecha marcada en el calendario para su unión civil. La elección no es casual: coincide con un día simbólico para ambos, ya que el año anterior Tini lanzó su tema "El Cielo", inspirado en su relación y los altibajos que atravesaron
Con este anuncio, Tini y De Paul buscan dejar atrás los escándalos mediáticos y proyectar una vida juntos, consolidando su relación en un momento de plenitud personal y profesional
Ella continúa con el éxito de su gira internacional, mientras él se afianza en su carrera futbolística en Estados Unidos.
La confirmación de su boda marca un nuevo capítulo en una historia que ha estado llena de idas y vueltas, pero que ahora parece encontrar estabilidad y un futuro compartido.
El 5 de diciembre será, sin dudas, una fecha inolvidable para ambos y para sus seguidores.