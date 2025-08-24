Supremo acepta hacerse cargo del asilo de ancianos de Rosel tras ser retado

La disputa entre los creadores de contenido Rosel y Supremo parece no tener fin, ahora un inesperado reto ha acaparado la atención de todos en redes sociales.
Luego de que días atrás Rosel y Supremo protagonizaran una ola de tiraderas en redes sociales por el partido de tiktokers de Honduras contra El Salvador, Rosel ha vuelto a encender el tema, ahora con un nuevo desafío para Supremo.
Rosel, desafió a Supremo a hacerse cargo de su asilo de ancianos, esto para que sea el quién se dé cuenta si eso es "un negocio redondo" como se mencionó días atrás, a cambio de eso, Rosel prometió poner el asilo a nombre de Supremo y retirarse de las redes sociales.
"Este mensaje va para Supremo, carnal, te quiero donar todo el asilo completo, te lo voy a poner a tu nombre, ya que vos decís que ese es un negocio redondo, continúa tú con el negocio redondo para ver si es verdad", inició diciendo Rosel.
"Lo quiero donar todo hermano a tu nombre, si los tenés bien puestos como decís, aceptalo, ya que decís que yo tengo seis mansiones y toda la gente me ha atacado", añadió.
"Toda tu comunidad de pingüinos me ha atacado por eso, yo me retiro de las redes y te dejo todo este proyecto a vos", culminó.
De inmediato, Supremo no dudó en contestar a al video de Rosel y su inesperada respuesta sorprendió a todos.
Mediante sus historias de Instagram, Supremo informó que sí acepta el desafío de hacerse cargo del asilo de ancianos de Rosel.
De inmediato, los seguidores de Supremo aplaudieron su determinación de aceptar el reto de quien desde hace unos días ha sido de rival en redes sociales.
Hasta el momento, Rosel no ha respondido a la confirmación de Supremo.