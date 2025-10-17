Soy Rosel sorprende con revelación: "El otro año me caso"

Soy Rosel encendió las redes sociales luego de anunciar que planea casarse el próximo año, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y generó todo tipo de reacciones.
A través de sus historias en redes sociales, Rosel escribió: “Hoy se casa mi amigo Said Méndez, el otro año me caso yo”, mensaje con el que confirmó sus intenciones de contraer matrimonio, mencionando además a su actual novia.
Sin embargo, el anuncio no pasó desapercibido, ya que la relación del influencer ha sido objeto de críticas desde hace varios meses.
En distintas ocasiones, usuarios en redes sociales han cuestionado la diferencia de edad entre Rosel y su pareja, señalando que la joven sería menor de edad, lo que ha generado controversia y debate público.
Pese a las críticas, Soy Rosel ha defendido su relación, asegurando que mantiene una conexión genuina y que su vida personal no debería ser motivo de ataques en línea.
Con este anuncio, el creador de contenido se convierte nuevamente en tema de conversación en las plataformas digitales, donde sus seguidores se mantienen a la expectativa de los detalles sobre su futura boda.
Su estilo directo y espontáneo le ha permitido construir una sólida comunidad de seguidores, convirtiéndolo en uno de los influencers más comentados del país.
Además de su faceta como comediante digital, Soy Rosel también es conocido por su labor social. En múltiples ocasiones ha utilizado su influencia para ayudar a familias de escasos recursos, entregar víveres y apoyar causas benéficas.
Uno de sus gestos más destacados fue la construcción del asilo de ancianos "Creando Esperanza" con el que ha apoyado a personas de la tercera edad en situación de calle.