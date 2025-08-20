  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la "Gran Revancha"

Los populares creadores de contenido tuvieron una agenda muy ajetreada y finalizaron con un cóctel por la noche en el que también aprovecharon a grabar un programa en vivo.

La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
1 de 9

La selección de Tiktokers ha causado revuelo en los últimos días debido al esperado partido de revancha contra los tiktokers salvadoreños, evento que se realizará el próximo viernes, 23 de agosto en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Osvaldo Vera, Supremo, Rapiña y Ana Alvarado aprovecharon a grabar en vivo el programa de chismes "El lengüetazo", donde dieron más detalles de lo que será "La gran revancha".

La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
2 de 9

Al evento asistieron los seleccionados y algunos de sus amigos para compartir un momento divertido como parte de sus actividades recreativas antes del día cero. Este se llevó a cabo en una reconocida tienda de ropa deportiva. Personas del público general también aprovecharon a departir y tomarse fotografías con los creadores de contenido.

La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
3 de 9

Dembele Hondureño, Nolan Caleb y Richard Ramos
La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
4 de 9

Elvin Cárcamo, Jampol Hernández y Víctor Sarres
La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
5 de 9

Marcelo Faraj, Edgardo Pineda (El loco de la selva), Pablo Castro y Dewey Aparicio
La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
6 de 9

Yoseph Navarro y Filander Zelaya
La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
7 de 9

Stenfort y Sanandrés
La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
8 de 9

Oscar Lagos y Chris Lara (Barbarito)
La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la Gran Revancha
9 de 9

Antoine Ramos, César Murillo y Pablo Sorto
Cargar más fotos