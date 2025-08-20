La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la "Gran Revancha"

La selección de Tiktokers ha causado revuelo en los últimos días debido al esperado partido de revancha contra los tiktokers salvadoreños, evento que se realizará el próximo viernes, 23 de agosto en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.Osvaldo Vera, Supremo, Rapiña y Ana Alvarado aprovecharon a grabar en vivo el programa de chismes "El lengüetazo", donde dieron más detalles de lo que será "La gran revancha".
Al evento asistieron los seleccionados y algunos de sus amigos para compartir un momento divertido como parte de sus actividades recreativas antes del día cero. Este se llevó a cabo en una reconocida tienda de ropa deportiva. Personas del público general también aprovecharon a departir y tomarse fotografías con los creadores de contenido.
Dembele Hondureño, Nolan Caleb y Richard Ramos
Elvin Cárcamo, Jampol Hernández y Víctor Sarres
Marcelo Faraj, Edgardo Pineda (El loco de la selva), Pablo Castro y Dewey Aparicio
Yoseph Navarro y Filander Zelaya
Stenfort y Sanandrés
Oscar Lagos y Chris Lara (Barbarito)
Antoine Ramos, César Murillo y Pablo Sorto