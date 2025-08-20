La selección de Tiktokers disfruta cóctel previo a la "Gran Revancha"

La selección de Tiktokers ha causado revuelo en los últimos días debido al esperado partido de revancha contra los tiktokers salvadoreños, evento que se realizará el próximo viernes, 23 de agosto en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Osvaldo Vera, Supremo, Rapiña y Ana Alvarado aprovecharon a grabar en vivo el programa de chismes "El lengüetazo", donde dieron más detalles de lo que será "La gran revancha".