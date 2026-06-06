"Scary Movie 6" apunta al mejor estreno en la historia de la franquicia

Sin embargo, conforme fueron apareciendo nuevas reseñas, la percepción comenzó a mejorar. Al cierre de las evaluaciones más recientes, "Scary Movie 6" alcanzó un 52 % de aprobación en Rotten Tomatoes, una cifra significativamente superior a la registrada durante sus primeras jornadas de exhibición. El dato tiene un valor especial para los seguidores de la saga, ya que iguala la puntuación obtenida por la película original de "Scary Movie" en el año 2000, considerada hasta ahora la mejor valorada de la franquicia.