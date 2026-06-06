"Scary Movie 6" apunta al mejor estreno en la historia de la franquicia

"Scary Movie 6" está demostrando que el humor irreverente de la saga sigue teniendo un lugar privilegiado entre los espectadores. Trece años después de la última entrega, la franquicia regresó a la pantalla grande con una respuesta del público que ha superado ampliamente las previsiones iniciales.
Las primeras estimaciones de taquilla apuntan a que la película podría recaudar alrededor de 56 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos, una cifra que la convertiría en el debut más exitoso de toda la serie cinematográfica.
El resultado cobra aún más relevancia si se considera que la producción logró acumular 24,7 millones de dólares entre las funciones de preestreno y su primer día en cartelera, consolidando un arranque sólido pese a coincidir con importantes eventos deportivos televisados.
La nueva entrega también consiguió imponerse a otros lanzamientos destacados del fin de semana. Entre ellos figura "Masters of the Universe", que según las proyecciones iniciales obtendría una recaudación considerablemente menor durante sus primeros días en exhibición.
Analistas de la industria consideran que el éxito representa una noticia positiva para el género de la comedia. En los últimos años, pocas producciones humorísticas han logrado cifras de apertura tan elevadas, especialmente aquellas que no dependen de secuencias de acción o grandes franquicias de aventura.
Uno de los principales factores detrás del entusiasmo del público ha sido el regreso de los protagonistas que ayudaron a convertir la saga en un fenómeno cultural a principios de los años 2000. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall vuelven a compartir pantalla en una reunión largamente esperada por los seguidores.
La película recupera además la fórmula que caracterizó a las primeras entregas: una combinación de sátira, referencias populares y parodias dirigidas a algunas de las producciones de terror más comentadas de los últimos años. Entre los títulos que sirven de inspiración figuran "M3GAN", "Ma", "Weapons" y "Sinners".
Antes del estreno, Marlon Wayans adelantó que la producción mantendría el estilo provocador que convirtió a la franquicia en un éxito internacional. El actor aseguró que el equipo creativo no buscó suavizar el contenido ni modificar su esencia para adaptarse a las tendencias actuales.
Mientras el público ha respondido favorablemente, la crítica especializada mostró opiniones mucho más divididas. Durante los primeros días, las calificaciones en sitios especializados fueron moderadas, con observaciones relacionadas con una estructura narrativa predecible y una fuerte dependencia de la nostalgia.
Sin embargo, conforme fueron apareciendo nuevas reseñas, la percepción comenzó a mejorar. Al cierre de las evaluaciones más recientes, "Scary Movie 6" alcanzó un 52 % de aprobación en Rotten Tomatoes, una cifra significativamente superior a la registrada durante sus primeras jornadas de exhibición. El dato tiene un valor especial para los seguidores de la saga, ya que iguala la puntuación obtenida por la película original de "Scary Movie" en el año 2000, considerada hasta ahora la mejor valorada de la franquicia.