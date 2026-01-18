  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: "Es puro show"

La tiktoker hondureña Roxanna Somoza se pronunció sobre la separación de Supremo y Milagro Flores.

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 11:00 -
  • Redacción web
Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
1 de 11

Durante un "live" con sus seguidores, la tiktoker hondureña, Roxana Somoza, aseguró que Supremo y Milagro Flores no han terminado su relación amorosa.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
2 de 11

"Gente, el Supremo es gran showsero, por eso él cree que todos hacen show con algo", indicó Roxanna Somoza durante el "en vivo".

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
3 de 11

"Miren que ahí la anda de fondo de pantalla gente, a Milagro. Y le digo: "Vos sí sos showsero", agregó la creadora de contenido.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
4 de 11

"Ellos nunca han terminado. Es puro show. Es más saben a qué me recuerda este show, como el que nosotros hicimos, bueno, no hicimos, fue que se dio, cuando nosotros terminamos y luego tratamos de reconciliarnos", recordó la tiktoker.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
5 de 11

Cabe recordar que Roxanna Somoza mantiene una relación estable con el tiktoker brasileño, Juninho Manella, con quien está esperando un bebé. Roxanna también es madre de un niño fruto de una relación anterior.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
6 de 11

"Supremo vio cómo nos subieron las vistas a Juninho y a mí, entonces él quería hacer lo mismo", aseveró la tiktoker hondureña.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
7 de 11

Cabe mencionar que desde que anunciaron su separación, el pasado mes de diciembre, Supremo y Milagro Flores no han dejado de compartir mensajes e indirectas en redes sociales.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
8 de 11

La presentadora de televisión afirma que sigue soltera, por lo que no hay esperanza de que vuelva con Supremo.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
9 de 11

Además, recientemente compartió un mensaje que podría bien ser otra indirecta para su exenamorado.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
10 de 11

"No se si es madurez, cansancio o resignación pero hay cosas que es mejor que se queden así. Cada quien sabe lo que hace ya estamos grandes. Feliz fin de semana gente bella", escribió la presentadora de HCH en sus redes sociales.

Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: Es puro show
11 de 11

Hace una semana, Milagro Flores disfrutó unos días en Roatán, y aunque muchos internautas aseguraron que Supremo estuvo ahí con ella, Milagro no ha reaccionado a esos rumores. Descartando así una reconciliación.

Cargar más fotos