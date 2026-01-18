Roxanna Somoza sobre Supremo y Milagro Flores: "Es puro show"

Durante un "live" con sus seguidores, la tiktoker hondureña, Roxana Somoza, aseguró que Supremo y Milagro Flores no han terminado su relación amorosa.
"Gente, el Supremo es gran showsero, por eso él cree que todos hacen show con algo", indicó Roxanna Somoza durante el "en vivo".
"Miren que ahí la anda de fondo de pantalla gente, a Milagro. Y le digo: "Vos sí sos showsero", agregó la creadora de contenido.
"Ellos nunca han terminado. Es puro show. Es más saben a qué me recuerda este show, como el que nosotros hicimos, bueno, no hicimos, fue que se dio, cuando nosotros terminamos y luego tratamos de reconciliarnos", recordó la tiktoker.
Cabe recordar que Roxanna Somoza mantiene una relación estable con el tiktoker brasileño, Juninho Manella, con quien está esperando un bebé. Roxanna también es madre de un niño fruto de una relación anterior.
"Supremo vio cómo nos subieron las vistas a Juninho y a mí, entonces él quería hacer lo mismo", aseveró la tiktoker hondureña.
Cabe mencionar que desde que anunciaron su separación, el pasado mes de diciembre, Supremo y Milagro Flores no han dejado de compartir mensajes e indirectas en redes sociales.
La presentadora de televisión afirma que sigue soltera, por lo que no hay esperanza de que vuelva con Supremo.
Además, recientemente compartió un mensaje que podría bien ser otra indirecta para su exenamorado.
"No se si es madurez, cansancio o resignación pero hay cosas que es mejor que se queden así. Cada quien sabe lo que hace ya estamos grandes. Feliz fin de semana gente bella", escribió la presentadora de HCH en sus redes sociales.
Hace una semana, Milagro Flores disfrutó unos días en Roatán, y aunque muchos internautas aseguraron que Supremo estuvo ahí con ella, Milagro no ha reaccionado a esos rumores. Descartando así una reconciliación.