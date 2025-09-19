Polémica entre Roxanna Somoza y su niñera Nelly sacude las redes sociales

La creadora de contenido hondureña Roxanna Somoza está en el centro de una nueva controversia tras despedir a su empleada doméstica, Nelly, quien trabajó con ella durante varios años. El conflicto, que captó la atención de miles de seguidores en redes sociales, se intensificó durante un viaje reciente a Brasil, donde ocurrió el incidente que detonó la ruptura laboral entre ambas.
En un hotel de Brasil, Somoza habría solicitado apoyo de la seguridad del establecimiento y de la Policía para ingresar a la habitación de Nelly, quien se negaba a salir. Según videos difundidos en cuentas como @giseln.18 y @elojodetiktok13, al entrar encontraron objetos interpretados como supuestos rituales o prácticas de brujería. Este hallazgo generó alarma entre los presentes y marcó el quiebre en la relación laboral.
La situación se viralizó rápidamente en TikTok. Usuarios comenzaron a especular sobre el comportamiento de Nelly y la reacción de Somoza. Algunos señalaron que no era el primer incidente, aunque en ocasiones anteriores la influencer habría optado por no tomar medidas drásticas.
Tras el escándalo, Roxanna Somoza decidió despedir a Nelly, lo que desató una nueva ola de comentarios. Mientras una parte de los seguidores respaldó a la creadora de contenido, otros cuestionaron la forma en que manejó la situación, en particular por la exposición pública del caso.
La controversia creció cuando Nelly, según versiones difundidas en redes sociales, manifestó su intención de emprender acciones legales contra Somoza. El motivo serían la difusión de imágenes y videos que, según ella, vulneran su privacidad y la exponen a juicios públicos sin pruebas concluyentes.
Otro antecedente que generó debate fue una transmisión en vivo en la que Somoza regañó a Nelly mientras cocinaban juntas. En el video, se escucha a la influencer elevar el tono de voz tras un desacuerdo culinario, lo que muchos interpretaron como un trato irrespetuoso hacia su empleada.
Ante las críticas, Roxanna Somoza defendió su comportamiento y explicó que su forma de hablar es común entre hondureñas y no buscaba ofender. “Ustedes van a sentir feo porque están acostumbradas a que les hablen como princesitas. Yo no soy princesita”, declaró en sus redes sociales.
Pese a las aclaraciones, la polémica continúa creciendo. Algunos usuarios comparan el caso con otros incidentes mediáticos y sugieren que Somoza debería manejar con mayor cuidado sus relaciones laborales y personales en espacios públicos.
Hasta ahora, ni Roxana Somoza ni Nelly han emitido comunicados oficiales sobre el posible proceso legal. Sin embargo, el caso abrió un debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición en redes sociales, especialmente en relaciones laborales bajo el escrutinio digital.
Roxanna Somoza es una de las personalidades de redes sociales más famosas de Honduras. En su cuenta oficial de TikTok tiene ya más de dos millones de seguidores.