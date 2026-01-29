Rosé reaviva rumores de pausa indefinida de BLACKPINK

El cierre del Deadline World Tour de BLACKPINK en Hong Kong dejó una mezcla de emociones entre los BLINKS y la propia Rosé, quien se mostró visiblemente conmovida durante la interpretación de “Stay a Little Longer”. Sus palabras de gratitud hacia los fans fueron interpretadas por muchos como una despedida, lo que desató rumores sobre un posible hiatus del grupo.
En el concierto del 26 de enero de 2026, realizado en el Kai Tak Stadium, Rosé expresó: “Todo lo que hemos logrado ha sido gracias a ustedes... Vamos a extrañar este ambiente por mucho tiempo”. El gesto, acompañado de lágrimas, generó un fuerte impacto en la audiencia y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Por ahora, lo único seguro es que BLACKPINK regresará con música nueva en febrero. El cierre emotivo del Deadline World Tour quedará en la memoria de los BLINKS como un momento de incertidumbre y esperanza, reflejo de la dualidad que acompaña a uno de los grupos más influyentes del K-pop actual.
La reacción de los fans no se hizo esperar. En plataformas como Twitter y Weibo, miles de mensajes comenzaron a especular sobre el futuro de BLACKPINK, especialmente considerando que el contrato con YG Entertainment vence en 2026. La incertidumbre se intensificó con la cercanía de esa fecha clave.
Sin embargo, YG Entertainment confirmó oficialmente que el grupo lanzará un nuevo miniálbum titulado Deadline el próximo 27 de febrero de 2026. Este anuncio busca calmar las especulaciones y reafirma que, al menos por ahora, BLACKPINK sigue activa como conjunto.
El miniálbum será el tercero en la carrera del grupo y llega tras el éxito de su gira mundial, que recorrió Asia, Europa y América. La expectativa es alta, ya que cada lanzamiento de BLACKPINK suele marcar tendencias globales en la industria del K-pop.
A pesar de la confirmación del nuevo material, los rumores sobre proyectos individuales continúan. Jennie y Lisa han mostrado interés en giras solistas, mientras que Rosé ha hablado en entrevistas recientes sobre la importancia de los contratos y la protección de los artistas, sin dar detalles concretos sobre su futuro.
El antecedente de 2023, cuando BLACKPINK renovó su contrato tras un hiatus de casi tres años, alimenta la idea de que el grupo podría repetir la estrategia de pausa para potenciar carreras individuales. No obstante, ninguna integrante ha confirmado planes de separación.
En una entrevista reveladora con Alex Cooper para el podcast "Call Her Daddy", estrenada este 28 de enero, Rosé se sinceró como nunca sobre el año transformador que vivió el grupo. La idol explicó que el "hiatus" de BLACKPINK no fue un accidente, sino una decisión mutua y estratégica para permitir que cada miembro explorara su identidad individual y manejara la presión de la fama global.
Rosé confesó que la renovación del contrato tomó más tiempo de lo esperado porque las miembros adoptaron un enfoque más "cauteloso y astuto en los negocios", asegurándose de proteger su legado y su futuro. Sin embargo, despejó cualquier duda sobre el destino del grupo: la reunión de BLACKPINK es un hecho. "Estamos enfocadas en proteger lo que construimos mientras crecemos individualmente", aseguró.
En el plano empresarial, YG Entertainment enfrenta el reto de mantener a BLACKPINK como su principal grupo femenino, mientras negocia posibles renovaciones. El desenlace de este proceso será clave para definir si el grupo continúa unido o se abre paso a una nueva etapa de proyectos solistas.