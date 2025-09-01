Regresan Robbie Williams, Ed Sheeran y Cardi B

'The life of a showgirl' (Republic records), Taylor Swift Taylor Swift develará su álbum 'The Life of a Showgirl', inspirado en su gira mundial 'The Eras Tour' y el duodécimo de su carrera, el 3 de octubre y contará con una colaboración junto a Sabrina Carpenter en el tema que da nombre al disco.

Esta producción, grabada durante los conciertos europeos de la estrella pop, llega tan solo un año después de que lanzara 'The Tortured Poets Department', un proyecto de más de 30 canciones que contaba con colaboraciones de Post Malone y Florence + The Machine. Swift es productora del álbum junto a sus "mentores" Max Martin y Shellback con quienes trabajó para su álbum 'Red' y canciones como 'Shake It Off', 'Blank Space' o 'Wildest Dream'.