Emotiva reacción de Catherine Fulop en redes por la captura de Nicolás Maduro

La actriz también dio declaraciones para el medio LN. Dijo lo siguiente: "Bueno, acá muy emocionada, tranquila, preocupada, tratando de ser sensata y teniendo calma en estos momentos que son horas dramáticas para mi país", comenzó diciendo. “Son horas dramáticas para mi país y creo que son el inicio del fin de una dictadura y de una opresión que ha recibido mi pueblo hace 26 años”, afirmó.

Radicada en Buenos Aires desde hace décadas, Cathy sigue cada novedad minuto a minuto y en contacto permanente con su entorno más cercano. “Así que estoy súper movilizada y hablando con mi familia”, contó. Aún así, no puede despegarse emocionalmente de lo que ocurre en Venezuela.

Más allá de los rumores, las versiones cruzadas y el clima de incertidumbre que domina la escena internacional, la actriz hizo hincapié en un deseo profundamente personal: volver. “Y deseando que esto termine para poder ir a mi país a reencontrarme con los míos”, dijo.