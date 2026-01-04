Emotiva reacción de Catherine Fulop en redes por la captura de Nicolás Maduro

La actriz venezolana Catherine Fulop expresó emoción y esperanza en redes sociales tras la circulación de versiones no confirmadas sobre una supuesta captura del presidente Nicolás Maduro, información que comenzó a difundirse ampliamente en plataformas digitales.A través de historias y publicaciones en Instagram, Fulop compartió mensajes cargados de fe y alivio, reflejando el sentir de parte de la diáspora venezolana ante rumores que generaron expectativa sobre un posible cambio político en el país.
A través de historias y publicaciones en Instagram, Fulop compartió mensajes cargados de fe y alivio, reflejando el sentir de parte de la diáspora venezolana ante rumores que generaron expectativa sobre un posible cambio político en el país."¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", escribió la actriz en un mensaje que rápidamente se viralizó y acumuló miles de reacciones y comentarios.
Radicada desde hace años en Argentina, Fulop ha sido una voz constante de denuncia contra el régimen venezolano y una defensora pública de la democracia y los derechos humanos en su país natal. Sus publicaciones fueron interpretadas por seguidores como una expresión de esperanza, más que como confirmación de un hecho consumado.
Además de su actividad en redes, Fulop brindó declaraciones al portal argentino Para Ti, donde aseguró: “Es un muy buen paso hacia la libertad. Es una imagen que los venezolanos estábamos esperando. Ojalá sea el inicio de un camino de justicia y reconstrucción”.
La actriz también dio declaraciones para el medio LN. Dijo lo siguiente: "Bueno, acá muy emocionada, tranquila, preocupada, tratando de ser sensata y teniendo calma en estos momentos que son horas dramáticas para mi país", comenzó diciendo. “Son horas dramáticas para mi país y creo que son el inicio del fin de una dictadura y de una opresión que ha recibido mi pueblo hace 26 años”, afirmó.
Radicada en Buenos Aires desde hace décadas, Cathy sigue cada novedad minuto a minuto y en contacto permanente con su entorno más cercano. “Así que estoy súper movilizada y hablando con mi familia”, contó. Aún así, no puede despegarse emocionalmente de lo que ocurre en Venezuela.
Más allá de los rumores, las versiones cruzadas y el clima de incertidumbre que domina la escena internacional, la actriz hizo hincapié en un deseo profundamente personal: volver. “Y deseando que esto termine para poder ir a mi país a reencontrarme con los míos”, dijo.
Catherine Fulop inició su carrera en la televisión venezolana en la década de 1980 y alcanzó gran popularidad con telenovelas como Abigaíl y La mujer del presidente. Su carisma la convirtió en una de las figuras más queridas de la pantalla chica.
El personaje de Sonia Rey en la telenovela argentina Rebelde Way expandió su fama. En la historia interpreta a la madre de Marisa, una de las protagonistas.
En el plano personal, está casada con Osvaldo Sabatini, extenista y empresario argentino, hermano de Gabriela Sabatini. Juntos tienen dos hijas: Oriana Sabatini, cantante y actriz de proyección internacional, y Tiziana Sabatini.
Actualmente, Fulop combina su trabajo en televisión con proyectos vinculados al fitness y el bienestar, y es una figura influyente en redes sociales por su estilo de vida saludable y su cercanía con el público.
Su reacción ante las versiones sobre Venezuela refleja el fuerte vínculo emocional que mantiene con su país de origen y el anhelo compartido por millones de venezolanos dentro y fuera del territorio nacional.