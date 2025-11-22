"Quiero que se haga justicia": Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch

Omar Harfouch renunció sorpresivamente al jurado de Miss Universo 2025 días antes de la final, denunciando irregularidades en el proceso de selección. El músico acusó a la organización de haber formado un jurado improvisado que eligió a las 30 finalistas incluso antes de la ronda preliminar con las 136 concursantes.
Tras la coronación de Miss México, Fátima Bosch, Harfouch anunció que analiza emprender acciones legales contra la Organización Miss Universo. Aseguró haber consultado a un bufete de abogados en Nueva York para presentar una denuncia por fraude, corrupción, abuso de poder, incumplimiento de contrato y daños a la reputación. Según declaró a People, él y su equipo esperaban el resultado para proceder, y la victoria de Bosch confirmó sus sospechas.
La Organización Miss Universo negó categóricamente las acusaciones. En un comunicado publicado en Instagram, aseguró que no existió un jurado improvisado ni un comité secreto, y que todas las evaluaciones se realizaron bajo protocolos transparentes y supervisados.
Harfouch afirmó que anticipó la victoria de Bosch porque el dueño del certamen, Raúl Rocha, lo presionó para votar por ella debido a supuestos negocios con el padre de la reina. Representantes de Rocha, Bosch y HBO no respondieron a las solicitudes de comentarios hecho por people.com, a donde Omar ofreció una entrevista.
En declaraciones a People, Harfouch afirma que él y su equipo legal "estaban esperando a ver si Miss México ganaba antes de emprender acciones legales, y así fue". Continúa: “Quiero que se haga justicia con las concursantes, especialmente con las de 106 países que fueron expulsadas tres días antes del evento por una misteriosa 'entidad' (el jurado improvisado)”.
Horas después de la renuncia inicial de Harfouch el 18 de noviembre, una concursante,que pidió permanecer en el anonimato, declaró a la revista estadounidense que los rumores sobre una preselección encubierta de las 30 mejores le habían resultado "desgarradores". La exaspirante a Miss Universo afirmó que muchas de sus compañeras se enteraron de las acusaciones "a través de las redes sociales, no de la Organización Miss Universo".
La aspirante al certamen de 2025 continuó: "Muchas concursantes han sacrificado sus vidas personales, han dejado sus trabajos y han pasado un año preparándose para este momento. Algunas hemos enfermado, hemos sido hospitalizadas o hemos superado el agotamiento con solo tres o cuatro horas de sueño cada noche. Lo hicimos porque creíamos en la integridad de esta organización y en la misión que, según nos dijeron, defendían".
La concursante concluyó agradeciendo a Harfouch "por defender la integridad cuando la organización no lo hizo", y añadió: "Demostró el mismo liderazgo que Miss Universo dice celebrar".
Omar Harfouch ha utilizado sus redes sociales para denunciar el supuesto fraude en Miss Universo 2025, publicando acusaciones directas contra la organización y contra la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch.