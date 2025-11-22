  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

"Quiero que se haga justicia": Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch

Juez de Miss Universo afirma que él y su equipo legal consideran presentar una denuncia, contra la organización, por fraude, corrupción y abuso de poder.

  • 22 de noviembre de 2025 a las 15:12 -
  • Redacción web
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
1 de 9

Omar Harfouch renunció sorpresivamente al jurado de Miss Universo 2025 días antes de la final, denunciando irregularidades en el proceso de selección. El músico acusó a la organización de haber formado un jurado improvisado que eligió a las 30 finalistas incluso antes de la ronda preliminar con las 136 concursantes.

 FOTO: EFE/Instagram/omarharfouch
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
2 de 9

Tras la coronación de Miss México, Fátima Bosch, Harfouch anunció que analiza emprender acciones legales contra la Organización Miss Universo. Aseguró haber consultado a un bufete de abogados en Nueva York para presentar una denuncia por fraude, corrupción, abuso de poder, incumplimiento de contrato y daños a la reputación. Según declaró a People, él y su equipo esperaban el resultado para proceder, y la victoria de Bosch confirmó sus sospechas.

 FOTO: Instagram/fatimabosch/omarharfouch
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
3 de 9

La Organización Miss Universo negó categóricamente las acusaciones. En un comunicado publicado en Instagram, aseguró que no existió un jurado improvisado ni un comité secreto, y que todas las evaluaciones se realizaron bajo protocolos transparentes y supervisados.

 Foto: Instagram/missunvierse
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
4 de 9

Harfouch afirmó que anticipó la victoria de Bosch porque el dueño del certamen, Raúl Rocha, lo presionó para votar por ella debido a supuestos negocios con el padre de la reina. Representantes de Rocha, Bosch y HBO no respondieron a las solicitudes de comentarios hecho por people.com, a donde Omar ofreció una entrevista.

 FOTO: Instagram/fatimabosch/omarharfouch
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
5 de 9

En declaraciones a People, Harfouch afirma que él y su equipo legal "estaban esperando a ver si Miss México ganaba antes de emprender acciones legales, y así fue". Continúa: “Quiero que se haga justicia con las concursantes, especialmente con las de 106 países que fueron expulsadas tres días antes del evento por una misteriosa 'entidad' (el jurado improvisado)”.

 FOTO: Instagram/omarharfouch/fatimabosch
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
6 de 9

Horas después de la renuncia inicial de Harfouch el 18 de noviembre, una concursante,que pidió permanecer en el anonimato, declaró a la revista estadounidense que los rumores sobre una preselección encubierta de las 30 mejores le habían resultado "desgarradores". La exaspirante a Miss Universo afirmó que muchas de sus compañeras se enteraron de las acusaciones "a través de las redes sociales, no de la Organización Miss Universo".

 Foto: Instagram/missunvierse
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
7 de 9

La aspirante al certamen de 2025 continuó: "Muchas concursantes han sacrificado sus vidas personales, han dejado sus trabajos y han pasado un año preparándose para este momento. Algunas hemos enfermado, hemos sido hospitalizadas o hemos superado el agotamiento con solo tres o cuatro horas de sueño cada noche. Lo hicimos porque creíamos en la integridad de esta organización y en la misión que, según nos dijeron, defendían".

 Foto: Instagram/missunvierse
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
8 de 9

La concursante concluyó agradeciendo a Harfouch "por defender la integridad cuando la organización no lo hizo", y añadió: "Demostró el mismo liderazgo que Miss Universo dice celebrar".

 Foto: Instagram/omarharfouch
Quiero que se haga justicia: Omar Harfouch sobre el triunfo de Fátima Bosch
9 de 9

Omar Harfouch ha utilizado sus redes sociales para denunciar el supuesto fraude en Miss Universo 2025, publicando acusaciones directas contra la organización y contra la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch.

 Foto: Instagram/missunvierse
Cargar más fotos