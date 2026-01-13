Parejas de Julio Iglesias: de Priscilla Presley hasta la mamá de Gigi Hadid

Julio Iglesias no solo construyó una de las carreras musicales más exitosas del mundo, también forjó una imagen pública ligada al encanto, la elegancia y el romance. Su fama de seductor no surgió por casualidad: el propio artista reconoció en más de una ocasión que creció observando a un padre profundamente mujeriego, una influencia que marcó su forma de relacionarse. A lo largo de las décadas, la vida sentimental del cantante ha sido tan comentada como sus canciones. Antes de convertirse en una figura global, Julio ya vivía intensamente el amor, protagonizando relaciones que luego formarían parte del imaginario popular que lo rodea.
Una de sus primeras historias conocidas ocurrió en Inglaterra, cuando viajó para perfeccionar su inglés. Allí conoció a Gwendolyne Bollore, un amor juvenil que lo impactó profundamente y que terminó inmortalizado en la canción que lleva su nombre, con la cual incluso llegó a presentarse en Eurovisión.
Sin embargo, su destino cambió al regresar a España y conocer a Isabel Preysler en una fiesta. Ella, recién llegada desde Manila para estudiar Secretariado Internacional, se movía con soltura entre la alta sociedad madrileña. Aunque al inicio ambos se resistieron, el vínculo creció rápidamente hasta culminar en matrimonio.
Durante esa etapa, Julio e Isabel formaron una familia con el nacimiento de Chábeli, seguido de Julio José y Enrique. No obstante, la relación se fue debilitando con el paso del tiempo, afectada por las constantes giras del cantante y estilos de vida cada vez más distantes, hasta su separación en 1976.
Tras el divorcio, Iglesias mantuvo una relación estable con Virginia Sipl, que se extendió durante cinco años. Aun así, diversas versiones apuntan a que el artista continuó disfrutando de una vida sentimental intensa incluso durante ese periodo.
Después llegaron romances más breves con figuras como Jehan Sadat, Sydne Rome y Giannina Facio. Entre los nombres más llamativos también apareció Priscilla Presley, viuda de Elvis, con quien se llegó a especular incluso sobre una posible boda que nunca se concretó.
Otro capítulo destacado fue su relación con Yolanda Hadid, madre de la reconocida modelo Gigi Hadid, entonces una joven modelo que años más tarde alcanzaría fama internacional en el mundo de la moda y la televisión. El vínculo fue corto, pero no pasó desapercibido.
El gran punto de estabilidad llegó en 1990, cuando Julio conoció a Miranda Rijnsburger. Ella tenía 24 años y él 47, una diferencia de edad que no impidió que construyeran una relación sólida y duradera.
Juntos formaron una numerosa familia con cinco hijos —Miguel, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo— y sellaron su historia con una boda en 2010. Actualmente, la pareja reparte su vida entre República Dominicana, Miami y Marbella. Ahora el cantante enfrenta acusaciones por agresión sexual de dos exempleadas.