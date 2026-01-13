Parejas de Julio Iglesias: de Priscilla Presley hasta la mamá de Gigi Hadid

Julio Iglesias no solo construyó una de las carreras musicales más exitosas del mundo, también forjó una imagen pública ligada al encanto, la elegancia y el romance. Su fama de seductor no surgió por casualidad: el propio artista reconoció en más de una ocasión que creció observando a un padre profundamente mujeriego, una influencia que marcó su forma de relacionarse. A lo largo de las décadas, la vida sentimental del cantante ha sido tan comentada como sus canciones. Antes de convertirse en una figura global, Julio ya vivía intensamente el amor, protagonizando relaciones que luego formarían parte del imaginario popular que lo rodea.