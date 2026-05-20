Paolita Suárez de "Las Perdidas" sufre aparatoso accidente automovilístico

Paola Suárez, conocida como Paolita Suárez, nació el 21 de marzo de 1992 en el barrio de San Juan de El Coecillo, en León, Guanajuato. Es influencer, youtuber, cantante y empresaria. Se hizo conocida en 2017 tras la viralización de un video grabado junto a Wendy Guevara en un cerro cercano a su ciudad natal, donde ambas pronunciaron la frase “¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!”.