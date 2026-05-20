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Paolita Suárez de "Las Perdidas" sufre aparatoso accidente automovilístico

La influencer mexicana fue trasladada de emergencia a un hospital tras el impacto

Paolita Suárez de Las Perdidas sufre aparatoso accidente automovilístico
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Una camioneta conducida por la influencer Paolita Suárez terminó impactada contra un camión repartidor la noche del martes 19 de mayo.
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El accidente ocurrió sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos, en la zona de los Héroes de León, Guanajuato en México.
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La integrante del grupo Las Perdidas manejaba una pick-up color rojo oscuro cuando se impactó contra la parte trasera del camión de reparto.
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El frente de la camioneta quedó con daños severos, concentrados principalmente en la zona frontal derecha de la carrocería.
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Al sitio se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Vial y cuerpos de emergencia para asegurar la zona.

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Una ambulancia atendió a la creadora de contenido en el lugar del accidente ya que resultó con lesiones.

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Tras ser valorada, fue llevada a un hospital para recibir atención médica.
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Mientras que la camioneta siniestrada fue retirada del lugar en grúa y trasladada a una pensión local.
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Las primeras fotografías que circularon en redes sociales mostraban el vehículo de Paola Suárez con daños visibles en la parte frontal.
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Paola Suárez, conocida como Paolita Suárez, nació el 21 de marzo de 1992 en el barrio de San Juan de El Coecillo, en León, Guanajuato. Es influencer, youtuber, cantante y empresaria. Se hizo conocida en 2017 tras la viralización de un video grabado junto a Wendy Guevara en un cerro cercano a su ciudad natal, donde ambas pronunciaron la frase “¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!”.

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