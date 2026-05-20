Paolita Suárez de "Las Perdidas" sufre aparatoso accidente automovilístico

Una camioneta conducida por la influencer Paolita Suárez terminó impactada contra un camión repartidor la noche del martes 19 de mayo.
El accidente ocurrió sobre el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos, en la zona de los Héroes de León, Guanajuato en México.
La integrante del grupo Las Perdidas manejaba una pick-up color rojo oscuro cuando se impactó contra la parte trasera del camión de reparto.
El frente de la camioneta quedó con daños severos, concentrados principalmente en la zona frontal derecha de la carrocería.
Al sitio se trasladaron de inmediato elementos de la Policía Vial y cuerpos de emergencia para asegurar la zona.
Una ambulancia atendió a la creadora de contenido en el lugar del accidente ya que resultó con lesiones.
Tras ser valorada, fue llevada a un hospital para recibir atención médica.
Mientras que la camioneta siniestrada fue retirada del lugar en grúa y trasladada a una pensión local.
Las primeras fotografías que circularon en redes sociales mostraban el vehículo de Paola Suárez con daños visibles en la parte frontal.
Paola Suárez, conocida como Paolita Suárez, nació el 21 de marzo de 1992 en el barrio de San Juan de El Coecillo, en León, Guanajuato. Es influencer, youtuber, cantante y empresaria. Se hizo conocida en 2017 tras la viralización de un video grabado junto a Wendy Guevara en un cerro cercano a su ciudad natal, donde ambas pronunciaron la frase “¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!”.