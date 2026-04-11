Muere John Nolan, famoso actor de "Batman"

Además de su carrera como actor, también se desempeñó como docente y director, impartiendo clases en Stratford College y formando a nuevas generaciones de intérpretes. En el ámbito personal, estaba casado desde 1975 con la actriz Kim Hartman, con quien tuvo dos hijos, Miranda y Tom, además de varios nietos. Tras su fallecimiento, Hartman lo recordó con palabras emotivas, describiéndolo como “un espíritu libre” que vivía según sus propias convicciones y como “el único pensador verdaderamente original” que había conocido. También destacó su inteligencia, su sentido del humor y su carácter amable, así como su profunda dedicación a su familia.