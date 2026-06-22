Muere James Burrows, el director que marcó la historia de Friends

El legendario director de televisión James Burrows falleció el viernes 19 de junio de 2026 a los 85 años, según informó su familia. De acuerdo con el comunicado, murió en paz, rodeado de sus seres queridos, tras enfrentar una enfermedad. No se dieron a conocer detalles adicionales sobre la causa específica de su fallecimiento.
Burrows fue una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense y es considerado uno de los principales arquitectos de la comedia de situación moderna (sitcom). Durante una trayectoria que se extendió por más de cinco décadas, dirigió más de 1,000 episodios y dejó una huella profunda en la industria televisiva.
Entre sus principales logros destacan:
Participación en series emblemáticas: Fue una pieza clave en producciones como Cheers y Frasier.
Estuvo detrás de los primeros capítulos de exitosas series como Friends, Taxi, Will & Grace y The Big Bang Theory. Fue nominado en múltiples ocasiones a los premios Emmy y obtuvo 11 estatuillas a lo largo de su carrera.
Aniston destacó el cariño y la atención que Burrows brindaba a los actores, además de la influencia que tuvo en la dinámica del elenco.
“Fue una figura paterna para mí. Siempre me cuidó. Se preocupó por mí, me celebró, me enseñó, me guió y me sostuvo en los momentos más difíciles y en los mejores”.
La actriz también resaltó una de las enseñanzas más importantes que recibió de él:
“Nos enseñó lo importante que es amarnos y respetarnos unos a otros, cuidarnos y apoyarnos sin importar qué”.
David Schwimmer aseguró que Burrows tenía la capacidad de sacar lo mejor de cada intérprete con quien trabajaba.
“Jimmy Burrows sacó lo mejor de cada actor con el que trabajó y elevó cada programa que dirigió, haciéndolo más divertido y conmovedor de lo que cualquiera esperaba”.
El actor señaló que el director generaba un ambiente de confianza y cercanía en los equipos de trabajo.
“Su calidez, humildad y generosidad nos hicieron sentir seguros, como si fuéramos una familia. Él nos cuidó frente a la cámara y fuera de ella”.
Schwimmer añadió que siempre lo consideró una figura paterna y agradeció el apoyo que le brindó durante su carrera.
“Jimmy, ya te extraño y te estaré eternamente agradecido. Gracias por ser un director, mentor y amigo tan maravilloso”.
Matt LeBlanc resumió su despedida con un mensaje breve pero emotivo.
“Jimmy, las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste en nosotros y en todos los que tuvieron la suerte de conocerte”.
El actor definió a Burrows como un ícono de la televisión y expresó su gratitud por el legado que dejó en la industria.
“Te extrañaremos. Que Dios te bendiga”.
Courteney Cox también dedicó unas palabras al director, recordando el apodo que él le había dado durante los años de grabación de Friends.
“Jimmy B me llamaba Cox-N-Hammer. Nunca supe exactamente por qué ni qué significaba, pero simplemente lo acepté porque era Jimmy Burrows”.
La actriz destacó el papel que tuvo en la formación del elenco durante los primeros años de la serie.
“Tomó al elenco bajo su protección y nos enseñó todo lo que necesitábamos saber, ya fuera a través de su dirección o de los consejos que nos daba sobre la vida”.
Cox afirmó que trabajar con Burrows transmitía seguridad y confianza, además de convertir cada jornada de trabajo en una experiencia memorable. "No estoy seguro de cómo alguien con tanto talento, sabiduría y admiración podía ser tan relajado. Lo único que le importaba era hacer que todo fuera lo mejor posible". Lisa Kudrows, por otro lado, aún no se ha manifestado en sus redes sociales sobre el fallecimiento del director. Pero en sabida la excelente relación que sostenía con él así como con el resto del elenco de Friends.
Un legado que marcó a generaciones
La influencia de James Burrows trascendió los programas que dirigió. Su estilo de trabajo, capacidad para desarrollar talento y visión para la comedia ayudaron a moldear algunas de las series más exitosas de las últimas décadas.
Las reacciones del elenco de Friends reflejan el profundo vínculo que mantuvo con los actores, quienes no solo lo recuerdan como un director excepcional, sino también como un mentor y una figura cercana dentro y fuera de los estudios de grabación.