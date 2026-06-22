Muere James Burrows, el director que marcó la historia de Friends

Entre sus principales logros destacan:

Participación en series emblemáticas: Fue una pieza clave en producciones como Cheers y Frasier.

Estuvo detrás de los primeros capítulos de exitosas series como Friends, Taxi, Will & Grace y The Big Bang Theory. Fue nominado en múltiples ocasiones a los premios Emmy y obtuvo 11 estatuillas a lo largo de su carrera.