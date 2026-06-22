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Horóscopo de hoy, 22 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 06:43 -
  • Agencia EFE
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Una persona de tu entorno social te echa de menos, es importante que no le dejes de lado.

Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu ambiente laboral mejorará gracias a la entrada de personas que romperán en parte con las añejas relaciones establecidas hasta ahora. Intenta mostrarte más accesible, porque tendrás la ocasión de conocer otro tipo de gente.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Entras en un período realmente favorable para el amor, en especial si estás en soledad y buscas pareja. Déjate guiar los tus sentimientos más primarios, dejando de lado prejuicios que tal vez ni compartas, para llegar a vivir una experiencia única.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). En el ámbito profesional entras en una etapa en la que se te va a exigir un mayor grado de responsabilidad y deberás tener en alerta constante. Tampoco te vendría mal ponerte al día en determinados aspectos relacionados con las tecnologías más punteras.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Te has propuesto sacar adelante un trabajo y no pararás hasta finalizarlo. Como siempre tu tesón y tu empeño te mantendrán completamente abstraído.
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LEO (23 julio - 22 agosto). Buena jornada de trabajo de todos los nativos de Leo que tengan que ver con el trato con el público, por la que recibirán felicitaciones y premios extraordinarios. En general, excelente día para las relaciones sociales.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Deja a un lado tu orgullo y cede más a menudo o tendrás problemas en tu relación sentimental. Si pones toda tu energía en el empeño, no te resultará difícil mantener una pareja estable con quien compartir tu vida.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Seguirás demostrando una gran eficacia y sobre todo una capacidad de adaptación difícil de superar por nadie, pero tu organismo posiblemente se resienta del esfuerzo y te pida un poco de calma. No esperes a que te dé un aviso serio.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los gastos imprevistos pueden desestabilizar de nuevo tus presupuestos. Aunque te ofrezcan ayuda para realizar más trabajo y más rápidamente, ten cuidado, esto puede ser un arma de doble filo. Tu vida más íntima puede verse alterada.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). En tu círculo profesional habrá muchos cambios estos días. Te sorprenderá la rapidez con la que han actuado en este proceso, pero lo cierto es que tu situación profesional se aclarará positivamente. Lograrás nuevas competencias.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es el momento de fraguar asociaciones o contratos que apuntalen vuestros proyectos, pero también el de dejar de lado aquéllos que han dejado de ser útiles, aunque ello implique cierta erosión en lo personal.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las complicaciones vendrán por el terreno sentimental: hay muchas posibilidades de que salga a la luz una relación o un secreto que habías tenido en secreto por mucho tiempo. Tendrás que dedicar todos tus esfuerzos a este tema y el trabajo se resentirá.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las situaciones del fin de semana pueden haber trufado de celos tu relación, sobre todo si es reciente. Tal vez no debas mostrarte de forma tan simpática con los demás y atender más a tu pareja, si es que te importa realmente.
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