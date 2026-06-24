La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años

Bear Grey Payne, de 9 años, es el hijo del ex One Direction, Liam Payne, y está robando el foco público al convertirse en el único heredero del patrimonio del cantante.
Medios locales recogen que el niño, cuya madre es la también cantante británica Cheryl Cole, recibirá una fortuna de 29 millones de dólares.
En tanto, se sabe que de la cuantiosa herencia sólo podría acceder a una parte ya que el resto se mantendrá en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años.
Payne, quien perdió la vida el 16 de octubre a los 31 años tras caer de un balcón de un hotel en Argentina, tuvo a su primer y único hijo con Cheryl.
En mayo de 2025, ella fue nombrada administradora del patrimonio de Liam, siete meses después de que este falleció sin dejar testamento.
Según documentos judiciales, se nombró a su expareja y al abogado Richard Mark Bray como administradores de su patrimonio.
En aquel momento, los papeles indicaban que el valor bruto del patrimonio de Payne en el Reino Unido ascendía a 38 millones de dólares, y el valor neto a unos 32,2 millones.
Generalmente, el patrimonio de una persona fallecida en el Reino Unido se adjudica a su cónyuge legítimo o, si no estaba casada, a su pariente consanguíneo más cercano.
La BBC informa que Cheryl, de 42 años, y Bray “administrarán el dinero, pero actualmente tienen una autoridad limitada y no pueden distribuirlo”.
También señaló que, si una persona en el Reino Unido fallece sin testamento, sus hijos suelen heredar el patrimonio a falta de esposo, esposa o pareja de hecho.