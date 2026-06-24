  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años

Bear Grey Payne de 9 años, es el absoluto heredero de toda la fortuna de Liam Payne

La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
1 de 10

Bear Grey Payne, de 9 años, es el hijo del ex One Direction, Liam Payne, y está robando el foco público al convertirse en el único heredero del patrimonio del cantante.
La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
2 de 10

Medios locales recogen que el niño, cuya madre es la también cantante británica Cheryl Cole, recibirá una fortuna de 29 millones de dólares.
La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
3 de 10

En tanto, se sabe que de la cuantiosa herencia sólo podría acceder a una parte ya que el resto se mantendrá en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años.
La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
4 de 10

Payne, quien perdió la vida el 16 de octubre a los 31 años tras caer de un balcón de un hotel en Argentina, tuvo a su primer y único hijo con Cheryl.

La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
5 de 10

En mayo de 2025, ella fue nombrada administradora del patrimonio de Liam, siete meses después de que este falleció sin dejar testamento.
La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
6 de 10

Según documentos judiciales, se nombró a su expareja y al abogado Richard Mark Bray como administradores de su patrimonio.
La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
7 de 10

En aquel momento, los papeles indicaban que el valor bruto del patrimonio de Payne en el Reino Unido ascendía a 38 millones de dólares, y el valor neto a unos 32,2 millones.
La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
8 de 10

Generalmente, el patrimonio de una persona fallecida en el Reino Unido se adjudica a su cónyuge legítimo o, si no estaba casada, a su pariente consanguíneo más cercano.
La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
9 de 10

La BBC informa que Cheryl, de 42 años, y Bray “administrarán el dinero, pero actualmente tienen una autoridad limitada y no pueden distribuirlo”.

La millonaria fortuna de Liam Payne, heredada a su hijo de 9 años
10 de 10

También señaló que, si una persona en el Reino Unido fallece sin testamento, sus hijos suelen heredar el patrimonio a falta de esposo, esposa o pareja de hecho.
Cargar más fotos