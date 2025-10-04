Milagro Flores revela que ya quiere ser mamá, ¿indirecta para Supremo?

Milagro Flores compartió este sábado dos fotografías en las que se le ve muy contenta cargando al bebé de su amiga Josselin Hernández, quien también ha sido presentadora de televisión y actualmente se desempeña como creadora de contenido digital.
En su mensaje, Mily expresa que es la primera vez que ve al hijo de su amiga, a quien considera su hermana y se derrite de amor:
"En nombre de Dios algún dia podré tener la bendición de ser madre. Conociendo a mi sobrino, Josselin Hernandez".
El post de inmediato desató la locura entre sus seguidores, quienes llenaron de comentarios positivos y negativos, algunos incitándola a cumplir este sueño pronto, ya que tiene la edad adecuada y capacidad económica para hacerlo. Pero otros, le dijeron que mejor no lo haga, que es una responsabilidad muy grande y que, por su trabajo y su figura mediática, puede ser difícil para ella.
Hasta el momento, la guapa hondureña no ha respondido a los mensajes, pero no es novedad que ella diga que ya quiere ser madre, de hecho, en el pasado ella dijo que quería congelar sus óvulos para tener hijos más adelante, porque ya tiene más de 30 años y es consciente de que la edad reproductiva tiene límites.
Milagro Flores es relacionada sentimentalmente con Supremo, el polémico creador de contenido que cada vez tiene más fama en Honduras gracias a sus inventos en las redes sociales y su poder de convencimiento a las masas a través de plataformas como TikTok e Instagram. Sin embargo, hay muchos internautas que no están de acuerdo con esta relación y le dicen a Milagro que no lo escoja a él como padre de sus hijos.
Por su parte, gracias a su carácter carismático y cercano a la gente, Milagro se ha ganado el cariño de una gran cantidad de televidentes y seguidores en redes sociales.
Su trayectoria profesional comenzó a hacerse visible desde joven: estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y luego en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en la licenciatura en Educación Artística, lo que ha nutrido su enfoque hacia el arte y el entretenimiento.
En su vida personal, Milagro ha sido muy abierta en ciertos aspectos. Recientemente reveló en un video que padece una enfermedad incurable, aunque no ha dado todos los detalles públicos, lo que mostró su lado más vulnerable ante la audiencia.
También ha sido una de las mujeres más aclamadas en los famosos partidos de tiktokers, siendo ella parte del team de porristas.
Milagro es una mujer que ha evolucionado tanto físicamente como profesionalemente y, hoy en día, es una de las más famosas del país.