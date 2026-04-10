Michael J. Fox desmiente informe erróneo de CNN sobre su muerte

El actor Michael J. Fox utilizó sus redes sociales para aclarar que está vivo y en buen estado de salud, después de que esta semana se publicara por error un informe de la cadena CNN que aseguraba su fallecimiento.
CNN difundió el pasado martes una noticia y un video titulados ‘Recordando la vida del actor Michael J. Fox’, que daban a entender que la estrella de Back to the Future (Regreso al futuro) había muerto.
Con su característico humor, Fox utilizó su cuenta de Threads para plantear cómo reaccionaría alguien ante la noticia de su propia muerte.
“Cambias a MNSBC, o como se llamen ahora; te echas agua hirviendo en el regazo; llamas a tu esposa, con suerte estará preocupada pero tranquilizadora; te relajas, esto pasa una vez al año; o te preguntas, ¿qué carajos? Pensé que el mundo se acababa, pero al parecer solo soy yo y estoy bien. Con cariño, Mike”, escribió.
La noticia de su supuesto fallecimiento contrastó con una aparición pública del actor ese mismo martes en Los Ángeles, donde promocionó la tercera temporada de la serie de comedia de Apple TV Shrinking.
Fox se incorporó al elenco con el personaje de Gerry, quien establece un vínculo con Paul —interpretado por Harrison Ford— debido a su diagnóstico compartido de la enfermedad de Parkinson.
Este papel marcó su regreso a la actuación y lo reúne con el guionista y director Bill Lawrence, con quien trabajó previamente en Spin City.
Fox fue diagnosticado con Parkinson a los 29 años. Desde entonces, ha dedicado gran parte de su carrera a generar conciencia sobre esta enfermedad. En la imagen, posa con su compañero de "Regreso al futuro", Christopher Lloyd.
Michael J. Fox es famoso mundialmente por su icónica interpretación de Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro (1985-1990) y por protagonizar la exitosa serie Lazos Familiares (Family Ties) en los años 80. Además de su carrera actoral, es reconocido como un activista incansable tras fundar una fundación para la investigación del Parkinson.
También asiste a convenciones de fans y programas especiales eventualmente con sus excompañeros de reparto de Regreso al Futuro para compartir anécdotas de la filmación de la saga y compartir con sus seguidores.