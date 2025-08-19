Vocalista de Los Tigres del Norte sufre peligrosa caída en pleno concierto

A lo largo de su carrera, "Los Tigres del Norte" se han consolidado como los máximos exponentes de la música regional mexicana gracias a los éxitos que han conseguido sus canciones "El Jefe de Jefes", "Ni parientes somos", "La puerta negra" y "La mesa del rincón", por lo que el reciente accidente de su vocalista se volvió viral.