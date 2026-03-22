Querido actor de Rebelde es sentenciado a 20 años de prisión

La telenovela mexicana Rebelde se consolidó como uno de los fenómenos televisivos más importantes de América Latina en la década de los 2000, marcando a toda una generación con su historia juvenil, su música y sus icónicos personajes.
Producida por Pedro Damián, la ficción no solo dominó los niveles de audiencia en México, sino que logró traspasar fronteras, conquistando al público en países de Europa, Sudamérica y Estados Unidos.
Sin embargo, pese al paso de los años, la polémica continúa rodeando a la producción. Conflictos entre algunos de sus integrantes, declaraciones cruzadas y algunos actores que enfrentan hasta problemas legales.
Tal es el caso del actor Luis ‘N’, conocido en redes sociales como “Fer Italia”, fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de un delito.
La resolución fue emitida por un juez luego de que el Ministerio Público acreditó su responsabilidad.
Luis ‘N’ es un influencer y actor que participó en diversas producciones televisivas, incluyendo telenovelas como Rebelde y Destilando amor.
Su nombre cobró relevancia recientemente tras darse a conocer la sentencia en su contra por el delito de violación.
Según las autoridades, el fallo condenatorio fue resultado de una investigación en la que el Ministerio Público logró acreditar su responsabilidad penal.
Detallaron que uno de los hechos ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando el ahora sentenciado trasladó a la víctima mediante engaños a un domicilio, donde se habría cometido la agresión.
Además, se documentó un segundo episodio el 22 de marzo del mismo año. Según las indagatorias, en esa ocasión la víctima fue amenazada con la posible difusión de material de índole sexual, con el objetivo de obligarla a acudir nuevamente al inmueble, donde se registró otra agresión.
Además de la sentencia ya dictada, Luis ‘N’ enfrenta un segundo proceso penal por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien habría sido su pareja sentimental.
La sentencia de 20 años de prisión corresponde únicamente a uno de los casos por los que fue procesado, mientras que el segundo procedimiento penal continúa su curso conforme a lo establecido por las autoridades judiciales del Estado de México.