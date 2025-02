Melenie Carmona rompe el silencio tras denuncia de Alicia Villarreal

“Este es un tema que me duele bastante, que nos duele como familia y se me juzga mucho que no he estado diciendo y que no he estado subiendo, y que no estoy alzando la voz y que donde está mi apoyo, o sea ¿para ustedes apoyar es subir una foto, u post a Instagram? eso no es apoyarla, para mi yo como su hija eso no es apoyarla, eso solo los estoy alimentando a ustedes”.