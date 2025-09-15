Los mejores momentos que dejó la gala de los Emmy 2025

El presentador Nate Bargatze critica a “The Bear” como una “comedia para reír a carcajadas” en el monólogo de los premios Emmy 2025 : El comediante Nate Bargatze sorprendió al público en la gala de los Emmy 2025 con un sketch en el que interpretó a Philo T. Farnsworth, inventor de la televisión. Con humor sutil y referencias culturales, Bargatze marcó el tono creativo de la noche. El presentador, de 46 años, abrió la ceremonia del domingo 14 de septiembre acompañado por los actores de Saturday Night Live Bowen Yang, Mikey Day y James Austin Johnson. “Lo que creamos aquí algún día traerá al mundo programas que informen y eduquen”, dijo Bargatze en su papel de científico. En su monólogo también ironizó con la idea de que habría cadenas de televisión para “cada interés”. “Un día, sueño con que habrá tantos programas que tendremos que inventar otro tipo de televisión llamado streaming”, reflexionó. “Es una nueva forma de que las empresas pierdan dinero. Estos streamers harán sus propios programas y crearán sus propias estrellas [a partir] de asesinos reales, en su mayoría”. El personaje que interpretaba Bargatze también pidió ver premios para “todo tipo de programas”, desde dramas como The Pitt hasta “comedias para reír a carcajadas como The Bear”. La mención al éxito de Hulu —protagonizado por Jeremy Allen White— reavivó el debate sobre si la serie debe considerarse comedia o drama.