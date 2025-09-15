Los mejores momentos que dejó la gala de los Emmy 2025

Ovación para Stephen Colbert: El público celebró con una ovación el primer Emmy de The Late Show como mejor programa de entrevistas. Stephen Colbert, visiblemente emocionado, dedicó su discurso a su equipo, a CBS y al país, en lo que sonó como una despedida anticipada. En su discurso, Colbert agradeció a CBS por permitirles “ser parte de la tradición de ‘Late Night’”, que, según dijo, espera que continúe mucho después de que su programa termine. Hace tres meses, Colbert anunció que su programa fue cancelado por CBS. La cadena citó presiones financieras y dijo que el programa concluirá en mayo de 2026.
The Studio arrasa: La sátira de Apple TV+ se convirtió en la gran triunfadora al llevarse 13 premios y batió el récord como la serie de comedia con una temporada más galardonada en la historia de los Emmy, superando el récord que The Bear ostentaba desde 2023. Con 23 nominaciones, The Studio se consolidó como la nueva joya del humor televisivo.
Hannah Einbinder, tras ganar el Emmy por 'Hacks': "¡A la mierda el ICE y Palestina libre!": La estrella de 'Hacks' Hannah Einbinder, cerró su discurso tras recoger el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia, con un insulto contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y en apoyo al pueblo palestino. "¡Vamos Birds (en honor al equipo de fútbol americano de Filadelfia), a la mierda el ICE (con uso de el vocablo inglés 'fuck') y Palestina libre!", gritó la actriz durante su intervención en la 77 edición de los premios Emmy que se celebra este domingo en Los Ángeles. Las palabras 'Fuck ICE' no se llegaron a escuchar durante la retransmisión de la gala, ya que la emisión por cable y televisión lleva un pequeño retraso para censurar palabras malsonantes o actos no aptos para todas las audiencias.
El presentador Nate Bargatze critica a “The Bear” como una “comedia para reír a carcajadas” en el monólogo de los premios Emmy 2025 : El comediante Nate Bargatze sorprendió al público en la gala de los Emmy 2025 con un sketch en el que interpretó a Philo T. Farnsworth, inventor de la televisión. Con humor sutil y referencias culturales, Bargatze marcó el tono creativo de la noche. El presentador, de 46 años, abrió la ceremonia del domingo 14 de septiembre acompañado por los actores de Saturday Night Live Bowen Yang, Mikey Day y James Austin Johnson. “Lo que creamos aquí algún día traerá al mundo programas que informen y eduquen”, dijo Bargatze en su papel de científico. En su monólogo también ironizó con la idea de que habría cadenas de televisión para “cada interés”. “Un día, sueño con que habrá tantos programas que tendremos que inventar otro tipo de televisión llamado streaming”, reflexionó. “Es una nueva forma de que las empresas pierdan dinero. Estos streamers harán sus propios programas y crearán sus propias estrellas [a partir] de asesinos reales, en su mayoría”. El personaje que interpretaba Bargatze también pidió ver premios para “todo tipo de programas”, desde dramas como The Pitt hasta “comedias para reír a carcajadas como The Bear”. La mención al éxito de Hulu —protagonizado por Jeremy Allen White— reavivó el debate sobre si la serie debe considerarse comedia o drama.
El contador de donaciones: Cada segundo extra en los discursos restaba dinero a una donación destinada al Boys & Girls Club. Celebridades como John Oliver y Hannah Einbinder se apresuraron para no afectar el monto, mientras CBS y Bargatze impulsaron la cifra final a 350.000 dólares.
Owen Cooper, el más joven en ganar: Con solo 15 años, el protagonista de Adolescence se convirtió en el actor masculino más joven en recibir un Emmy. Su discurso fue un llamado a la perseverancia y a salir de la zona de confort.
Tramell Tillman y el homenaje a su madre: El actor de Severance hizo historia como el primer hombre negro en ganar un Emmy a mejor actor de reparto en drama. Su agradecimiento a su madre conmovió al auditorio y se convirtió en uno de los momentos más humanos de la noche.
Javier Bardem: "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza": El español Javier Bardem, nominado al Emmy a mejor actor de reparto por la antología 'Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez', hizo un llamado al apoyo del pueblo palestino y a condenar "el genocidio de Israel en Gaza". "Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel", alertó Bardem en declaraciones a EFE durante su paso por la alfombra roja de los premios más prestigiosos de la televisión estadounidense que se celebran este domingo en Los Ángeles. Portando una kufiya palestina al cuello en apoyo a los gazatíes, el actor español alzó la voz para llamar a "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".
Las actrices de 'Gilmore Girls', Lauren Graham y Alexis Bledel, se reunieron en los Emmys para presentar el premio a la escritura sobresaliente para una serie de comedia y no podríamos estar más felices. La reunión llega cuando el show (y los fans) celebran su 25 aniversario.